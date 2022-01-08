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السبت، 08-01-2022 03:06 م

أمازون تريد أخذ شبكة Sidewalk إلى خارج الحي

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الوكيل الإخباري - أطلقت شركة أمازون Amazon Sidewalk Bridge Pro المدعوم من Ring، وهو جسر جديد من الدرجة المهنية للشركات والبلديات والجامعات والخدمات العامة.

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ومنذ إطلاق Sidewalk، شهدت أمازون نموًا سريعًا للشبكة في المناطق السكنية، مما يساعد أجهزة العملاء في العمل بشكل أفضل داخل المنازل وخارج الفناء وحول الحي.

ولكن مزايا Sidewalk يمكن أن تمتد إلى أبعد من ذلك، ولهذا السبب أعلنت الشركة عن Amazon Sidewalk Bridge Pro.

وتم تصميم هذا الجسر لتوسيع نطاق الشبكة اللاسلكية ذات النطاق الترددي المنخفض والمسافات البعيدة إلى الأماكن العامة التي لا يحتمل أن يكون فيها الكثير من أجهزة Ring و Echo.

 

وتتمثل الرؤية الطويلة المدى لشبكة Sidewalk في دفع انتشار الأشياء الذكية والمتصلة. ويمثل الاتصال اليوم التحدي الأكبر للأجهزة.


وتقول أمازون إن الاتصال الخلوي مكلف للغاية، كما أن تغطية الشبكة اللاسلكية وبروتوكول LoRaWAN محدودة. ولمساعدة النظام البيئي العام، كانت هناك حاجة إلى شبكة مفتوحة مثل Sidewalk المتوفرة في كل مكان.


ولتعزيز فوائد هذا التوسع في Sidewalk خارج المنطقة السكنية، عقدت أمازون شراكة مع جامعة ولاية أريزونا و Thingy لإطلاق برامج تجريبية.

 

وتستخدم الجامعة الجسر في أبحاثها الخاصة بالمدن الذكية. بينما تستخدم شركة Thingy المصنعة لأجهزة مراقبة جودة الهواء الجسر لربط أنظمة جودة الهواء في المناطق البرية.


واكتسبت شبكة Sidewalk تغطية سكنية قوية في أكثر من 100 منطقة حضرية كبرى منذ تشغيلها في شهر يونيو 2021. ويتمثل هدفها الأساسي في توسيع الاتصال للأجهزة المنزلية الذكية.

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

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