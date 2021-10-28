الخميس 28-10-2021
الوكيل الاخباري

مشاركون في دورة الإعلام المتقدمة للضباط 9 يزورون بترا

القبض على الشخص الذي اعتدى على الحدث في الزرقاء

أمطار قادمة إلى المملكة والأرصاد تحذر

وزيرة الثقافة تنعى الفنان جميل عواد

تفاصيل جديدة حول جريمة قتل مواطن لزوجته بالزرقاء

مجاهد لـ الوكيل : ظهور واضح لكوكب الزهرة في سماء المملكة الجمعة

وزيرة الثقافة تتفقد مراكز ثقافية في محافظتي جرش وعجلون

الامن العام يكشف تفاصيل الاعتداء على حدث في الزرقاء اليوم

افتتاح عيادة للعلاج الفيزيائي والنفسي والقلب في مركز صحي وادي السير

توصيات هامة من لجنة الاوبئة

الخميس، 28-10-2021 02:41 م

أمازون تضيف ألوانًا وميزات جديدة إلى Echo Frames

amazon-related-phishing-scam-featured


الوكيل الإخباري - أعلنت شركة أمازون عن تحديث Echo Frames، وهي النظارات التي تدعمها أليكسا والمجهزة بمكبرات صوت وميكروفونات صغيرة، بميزات جديدة لجودة الحياة مثل القدرة على الاستيقاظ تلقائيًا من وضع السكون الموفر للطاقة عند وضعها على وجهك، و اختصار للاتصال سريعًا بجهة اتصال من اختيارك.

اضافة اعلان

 

ومع تزايد عدد سماعات الأذن والنظارات الذكية وأنواع أخرى من التقنيات القابلة للارتداء التي تميل إلى المساعدين الافتراضيين، فليس من المستغرب أن تواصل شركة أمازون الاستثمار في Echo Frames.

ولم تكتف الشركة بتوسيع عدد الأنماط المتاحة للاختيار من بينها، بل أطلقت أيضًا تحديثًا للبرنامج يضيف العديد من الميزات الجديدة والمفيدة.

وعندما أصبحت Echo Frames الذكية متاحة على نطاق واسع لأول مرة، فإنه لم يكن هناك الكثير من الأنماط والألوان والأحجام للاختيار من بينها.


ويتم طرح الميزات الجديدة في العاشر من شهر نوفمبر. وهو نفس اليوم الذي تصدر فيه أمازون ألوانًا جديدة الكوارتز الرمادي والأزرق الباسيفيكي من Echo Frames مقابل 249.99 دولار.


وإلى جانب إطارات Tortoiseshell الحالية. تتوفر هذه الألوان الجديدة مع خيارات عدسة جديدة للنظارات الشمسية المستقطبة ومرشحات الضوء الأزرق مقابل 269.99 دولار.


ويمكنك الآن طلب إطارات Modern Tortoise Echo الحالية إما باستخدام النظارات الشمسية أو العدسات ذات الضوء الأزرق.

 

وتم إطلاق خيارات العدسات هذه في وقت سابق من هذا العام. ولكن كانت متوفرة حتى الآن مع خيار الإطار الأسود فقط.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 




 

 


 

إقرأ ايضا
1426876-1018192477

أفضل ألعاب المنصات للهواتف الذكية

1399087

نقل دردشات واتساب من آيفون إلى أندرويد متاحة عبر بيكسل

image

واتساب تحظر ملايين الهواتف الأسبوع المقبل

62-105928-google-overcomes-internet-outages-new-technology_700x400

جوجل تتيح لك اللعب مجانًا في ستاديا لمدة 30 دقيقية

winstore

متجر مايكروسوفت الجديد متاح لمختبري ويندوز 10

thumbs_b_c_07afb1018d8c0cc5dfac929104f15346

روسيا تنجح في إطلاق مركبة شحن غير مأهولة إلى الفضاء

أخبار متعلقة
thumbs_b_c_167785f018d643c7a6ed45edc8c2d063

أمازون تريد إعادة اختراع الراديو

medium_2021-10-25-b72d5eb445

أمازون تعلن عن برنامجين جديدين لدمج أليكسا في المستشفيات