الأربعاء 18-11-2020
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الأربعاء، 18-11-2020 03:46 م

أمازون تطلق صيدلية عبر الإنترنت

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الوكيل الإخباري _ في ظل انتشار فيروس كورونا أطلقت شركة أمازون صيدلية على الإنترنت لتقديم الأدوية الموصوفة فى الولايات المتحدة، مما أدى إلى زيادة المنافسة مع تجار الأدوية .

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حيث يتيح المتجر الجديد، الذى يُطلق عليه اسم صيدلية أمازون، للعملاء بمقارنة الأسعار عند شراء الأدوية على موقع الشركة الإلكتروني أو التطبيق، ويمكن للمتسوقين التبديل عند السداد بين خيار الدفع المشترك وخيار غير التأمين، مع خصم كبير لأعضاء Prime.


المصدر : اليوم السابع 

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