أمازون تطور لعبة مقتبسة من سيد الخواتم

الوكيل الإخباري - أعلنت منصة "أمازون غايمز" توقيع اتفاقية مع شركة "ميدل إيرث إنتربرايزس" مالكة حقوق منتجات مشتقة من سلسلة "سيد الخواتم" لتطوير لعبة مقتبسة من السلسلة الشهيرة للكاتب جون رونالد روين تولكين، ستصدر على أجهزة الكمبيوتر ووحدات التحكم.



وقال نائب رئيس الشركة كريستوف هارتمان في بيان إن "منح اللاعبين رؤية جديدة عن سيد الخواتم كان منذ فترة طويلة أمنية فريقنا، ونحن فخورون وممتنون لأن شركة ميدل ايرث تثق فينا لإعادة الحياة إلى هذا العالم الأيقوني".

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وأضاف "ملتزمون تقديم ألعاب عالية الجودة للاعبين، سواء لامتيازات أصلية، أو لأخرى موجودة ومحبوبة مثل سيد الخواتم".

ولا تزال هذه اللعبة "في المراحل الأولى من الإنتاج" لدى "أمازون غايمز"، وستكون مغامرة متعددة اللاعبين على الإنترنت "في عالم مفتوح ومستمر في الأرض الوسطى، يتناول القصص المحببة عن ذي هوبيت وسيد الخواتم".

وأشار إلى أن "تفاصيل إضافية، مثل تاريخ الإطلاق، ستُعلن لاحقاً".



وتطور أمازون أيضاً مسلسلها المقتبس من عالم "سيد الخواتم" الذي رصدت له أكثر من مليار دولار على 5 مواسم على الأقل، وطُرح أول أجزائه على منصتها "برايم فيديو" في 2022.

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