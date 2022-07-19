الثلاثاء 19-07-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

الملك يعزي الرئيس المصري بضحايا حادث السير بمحافظة المنيا

توصيات لإعفاء المزارعين من رسوم الفوائد على القروض

افتتاح دورة أصدقاء الأمن العام بمركز شابات غرب إربد

الاحتلال الإسرائيلي يقصف عدة مواقع في بيت حانون

كريشان يزور بلديات محافظة مادبا

تعرض سيدة لإصابات بالغة إثر حريق داخل مزرعة

التنمية تحذر وتنفي صرف 350 دينار لكل فرد اردني - صورة

بلدية الجيزة تبحث آلية ربط وتشغيل نظام تتبع للمركبات

بلدية غرب اربد تكشف حقيقة الدوار الصغير

انطلاق فعاليات ندوة المكتبة كمحرك للتغيير: نحو مجتمع قارئ

الثلاثاء، 19-07-2022 04:08 م

أمازون تقاضي أكثر من 10 آلاف مجموعة على فيس بوك لنشرها تقييمات وهمية لمنتجاتها

_117838185_ece146f4-7214-4587-b28e-0833fee67c03


الوكيل الإخباري - تقدمت شركة التجارة الإلكترونية العملاقة أمازون ضد مسؤولي أكثر من 10 آلاف مجموعة على منصة فيس بوك، بزعم أن هذه المجموعات تجري وتنشر تقييمات ومراجعات "مزيفة" و"وهمية" عن منتجات وأسواق الشركة في الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا واليابان وإيطاليا.

فإن أمازون تقدمت ببلاغات لفيس بوك منذ عام 2020، ولاحظت الشركة أن الإجراءات القانونية التي اتخذتها ضد تلك المجموعات تثمر عن نتائج إيجابية، فقد أغلقت الشركة الأم لفيس بوك "ميتا" العديد من وسطاء المراجعة الرئيسيين، ومن بينها مجموعة تضم 43 ألف عضو، وكانت هذه المجموعة تحمل اسم "تقييمات منتجات أمازون" "Amazon Reviewers Group" و"Amazon Review Club".

وأشارت أمازون إلى أن هذه المجموعات تقدم المال أو البضائع المجانية مقابل التقييمات "الزائفة" التي تُنشر عن منتجات الشركة الأمريكية.

وبمجرد شراء الأشخاص المشتركين في المجموعة للمنتجات المحددة وترك تعليقاتهم، يعيد القائمون على إدارة المجموعة الأموال إليهم. وكان هذا الأمر يشمل مجموعة واسعة من السلع، بما في ذلك أجهزة صوتية للسيارات (ستريو)، وحوامل كاميرات.

وتعمل أعداد كبيرة من التقييمات، وخاصة الإيجابية منها، على تعزيز ظهور البائعين على منصات أمازون، بالإضافة إلى وضعهم في أعلى نتائج محرك البحث.

ويحق لبائعي أمازون الدفع بشكل قانوني مقابل الخدمات التي تُحسن تصنيفاتهم عبر الإنترنت، دون أن يعرفوا بالضرورة أن ذلك سيكون في شكل مراجعات مزيفة.

ووجد تحقيق أجرته صحيفة "واشنطن بوست" عام 2018 أنه من الواضح أن المراجعات المزيفة قد أثرت سلباً على بعض منتجات أمازون، بما في ذلك سماعات البلوتوث والمكملات الصحية.

وبفضل تقنيات أمازون المتقدمة التي تنتهجها، والاعتماد على محققين خبراء ومراقبة مستمرة، تواصل الشركة الأمريكية اكتشاف الجهات الفاعلة السيئة وإزالة المراجعات المزيفة.

وقالت أمازون إن مديري هذه المجموعات يخفون عبارات رئيسية كان من الممكن أن يتم اكتشافها من قبل الأدوات الآلية لشركة ميتا والمصممة للبحث عن خرق القواعد.

ومن بين الأمثلة التي نشرتها الشركة كان منشوراً يعرض "استرداد الأموال بعد التقييم".

وحذفت ميتا ما يقرب من نصف المجموعات بمجرد إبلاغها من قبل أمازون، مشيرة إلى أن المسؤولين عن جميع هذه المجموعات مستهدفون.

يُشار إلى أن الدعوى القانونية رُفعت أمام محكمة في مقاطعة كينغ بواشنطن، بالقرب من مقر أمازون في سياتل.

اضافة اعلان

 

24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
20210318_6052baa46e77b

لماذا يجب إيقاف تشغيل بلوتوث على جهاز أندرويد عند عدم استخدامه؟

elaosboa53947

طرح نسخة من سناب شات للويب.. ودولتان عربيتان في القائمة

TikTok-1

سيصل دخل إعلانات تيك من الولايات المتحدة إلى 5.96 مليار دولار هذا العام

طريقة تسجيل المكالمات الصوتية على هواتف Samsung Galaxy

كيف تسجل المكالمات على هاتف سامسونغ غالاكسي

teams_windows11

طرق تشغيل نظام ويندوز 11 على جهاز ماك بوك

1024

غوغل قد تتعرض لغرامات كبيرة في روسيا

أخبار متعلقة
misc-5524-8492

سواء على واتساب أو إنستغرام..كيف تمنع الآخرين من رؤية اتصالك بالإنترنت؟

shutterstock_1465238459211230093229205_

اطلاق تطبيق لإنقاص الوزن بمساعدة علم النفس السلوكي

protecting-your-baby-photos-online

كيف تشاركين صور طفلك بأمان على منصات التواصل الاجتماعي؟

انستقرام

تعطل منصة إنستغرام عن آلاف المستخدمين

36799973_460563_large

بعد عطل مفاجئ.. عودة خدمات تويتر إلى العمل في عدد من الدول

czo2ODoiaHR0cHM6Ly93d3cua2hhbGVlamluZXdzLm5ldC91c2VyX2ltYWdlcy9uZXdzLzA1LTA3LTIyLTI3MTc3MDMxNi5qcGciOw==

أداة جديدة للتأكد من أن مواقع الإنترنت آمنة للزيارة