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الثلاثاء، 25-05-2021 01:12 م

'أمازون' تقترب بصفقة الـ9 مليارات دولار من اقتحام الإنتاج السينمائي

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الوكيل الاخباري - كشفت تقارير صحفية عن اقتراب شركة "أمازون" الأمريكية من اقتحام عالم الإنتاج السينمائي بقوة، بصفقة قياسية تبلغ 9 مليار دولار أمريكي.

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ونقلت مجلة "فوربس" الأمريكية، عن مصادر من داخل "أمازون"، قولها، إنها تقترب من الاستحواذ على شركة "مترو غولدن ماير" المعروفة باسم "MGM"، مقابل 9 مليارات دولار.

 

ومن المتوقع أن يتم إعلان صفقة استحواذ "أمازون" على شركة الإنتاج السينمائي العالمية في وقت مبكر هذا الأسبوع.
ورفضت "أمازون" التعليق رسميا على تلك التقارير.


يذكر أن "مترو غولدن ماير" تم تقييمها في ديسمبر/ كانون الأول الماضي بقيمة سوقية بلغت 5.5 مليار دولار، بما في ذلك الديون التي تعانيها.


وفي حال إتمام الصفقة ستكون تلك ثاني أكبر عملية استحواذ في تاريخ شركة "أمازون"، بعد صفقة استحواذها على شركة "هول فود" عام 2017، مقابل 13.7 مليار دولار.


وتعتبر شركة "مترو غولدن ماير" واحدة من أقدم استوديوهات الأفلام في العالم، وأنتجت الأفلام الأكثر شهرة في التاريخ مثل سلسلة أفلام "جيمس بوند"، و"ذهب مع الريح"، و"الساحر أوز"، و"فارجو".


وستكون "مترو غولدن ماير" إضافة كبيرة لخدمة "أمازون" للبث المباشر المنافسة لخدمات مثل "نتفلكس".

 

سبوتنيك

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