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الأحد، 25-04-2021 02:46 م

'أمازون' تقدم خدمة الدفع بواسطة راحة اليد

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الوكيل الاخباري - اعتمدت شركة "أمازون" نظام الدفع "بمسح راحة اليد" كنظام دفع خاص بها في مختلف متاجرها، وبدأت عملية تجربته بفعالية.

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وأعلنت شركة أمازون أنها ستقدم نظام الدفع الخاص بها إلى متجر "هول فود" في ولاية سياتل الأمريكية، ليكون الخيار الأول من بين عدة مقترحات أخرى من الوارد أن يطرح نظام الدفع فيها، بحسب ما ذكرت شبكة "CNBC" الاقتصادية.


وبالحديث عن هذا النظام فقد ظهر لأول مرة في أيلول الماضي، واتسع ليصل اليوم لعشر متاجر من متاجر أمازون، ويسمح هذا النظام للمتسوقين بالدفع عن طريق وضع راحة يدهم فوق جهاز مسح ضوئي.

 

وفي المرة الأولى التي يستخدم فيها المتسوقون المتجر، يتوجب عليهم إدخال بطاقة ائتمان لربطها مع بصمة اليد، ومن ثم يمكن للمتسوقين الدفع بسهولة.


وإلى جانب هذه التقنية، تستخدم الشركة تقنية أخرى تعتمد فقط على تصوير المتسوقين لمشترياتهم والخروج من المتجر، وعندها يقوم التقنيون بالعمل، وتستخدم أمازون هذه الطريقة في مختلف متاجرها.


وأوضحت أمازون أن إطلاقها لنظام الدفع بواسطة مسح اليد سيكون واحدا من بين خيارات الدفع المتاحة داخل المتجر، ولن تلغي أعمال موظفيه.


وأكدت أمازون أنها صممت النظام ليكون نظاما آمنا، لا سيما مع اعتبارها أن تقنية مسح راحة اليد أكثر أمانا وخصوصية من الأساليب الأخرى مثل التعرف على الوجه.


وأضافت أنها ترغب في بيع هذا النظام للشركات الأخرى وتجار التجزئة والملاعب، كما أنها تجري اليوم مناقشات حول ذلك مع عدد من العملاء الوارد التعامل معهم.

 

سبوتنيك

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