أمازون تواجه ضغوطًا من المدعية العامة في نيويورك

الوكيل الإخباري - تواجه شركة أمازون أسئلة جديدة حول فشلها في حماية الموظفين من فيروس كورونا المستجد في المستودعات، التي أثارتها المدعية العامة في نيويورك ليتيتيا جيمس.

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وبعد أكثر من عام من الاحتجاجات من العمال والاستفسارات من المشرعين، تسعى جيمس الآن للحصول على أمر من المحكمة يطلب من أمازون تعيين مراقب للإشراف على تدابير الصحة والسلامة في مستودعاتها.

وكجزء من نفس الاقتراح، طلبت جيمس من الشركة إعادة العامل المطرود كريستيان سمولز، الذي قاد احتجاجات عامة ضد أمازون العام الماضي، متهمًا الشركة بالفشل في منع الموظفين من الإصابة بالفيروس في العمل

ووفقًا لجيمس، تراجعت أمازون عن العديد من تدابير الصحة والسلامة في المستودع، المعروف باسم JFK8. وكان المستودع، الذي يوظف ما يقرب من 5000 شخص، موقعًا لكثير من الأخذ والرد بين أمازون وموظفيها.

وقالت جيمس في بيان: جمعت الشركة مليارات الدولارات خلال الجائحة. ولكن تستمر في تجاهل صحة العمال ومخاوفهم. يجب أن تضمن الشركة بيئة عمل تعزز السلامة والشفافية واحترام موظفيها الدؤوبين، وليس بيئة تعرضهم لمزيد من الخطر.



وفي شهر فبراير، رفعت أمازون دعوى استباقية ضد مكتب المدعية العامة في نيويورك، قائلة إن المكتب يفتقر إلى السلطة القانونية للمطالبة بإصلاحات قانونية لمعالجة الشركة لظروف فيروس كورونا في JFK8.



ورفع مكتب جيمس دعوى ضد الشركة بعد أربعة أيام، زاعمًا أن أمازون فشلت في حماية موظفي المستودعات في الأيام الأولى لوباء الفيروس التاجي وانتقمت من العمال الذين أثاروا مخاوف بشأن ما اعتبروه إجراءات أمان غير كافية.

وقال العمال في مستودع أمازون JKF8 في شهر مارس 2020 إنهم ليس لديهم معدات وقائية كافية ولم يتم إبلاغهم إذا كانت نتيجة اختبار زملائهم إيجابية لفيروس كورونا.



وطردت الشركة العديد من العمال الذين احتجوا على الظروف، بما في ذلك سمولز، بعد أن نظم العمال احتجاجات عامة.



وقالت أمازون في ذلك الوقت إن سمولز والعمال الآخرين لم يطردوا بسبب احتجاجهم. ولكن لانتهاكهم قواعد التباعد الاجتماعي.



وسعت جيمس إلى إجراء تحقيق من قبل المجلس الوطني لعلاقات العمل، ووصفت فصل سمولز بأنه مشين

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية