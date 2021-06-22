أمازون وآبل تتصدران العلامات التجارية الأكثر قيمة في العالم

الوكيل الإخباري - تعد شركتا أمازون وآبل العلامات التجارية الأكثر قيمة في العالم، وذلك وفقًا لتصنيف عالمي بواسطة Kantar.

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ولكن العلامات التجارية الصينية تتصدر قائمة الشركات الرائدة وهي أكثر قيمة من العلامات التجارية الكبرى في أوروبا.



وحافظت شركة أمازون على مكانتها باعتبارها العلامة التجارية الأكثر قيمة في العالم، حيث نمت بنسبة 64 في المئة لتصل إلى 684 مليار دولار أمريكي.



وبعد دخولها التصنيف لأول مرة في عام 2006، نمت قيمة العلامة التجارية لشركة أمازون، التي أسسها جيف بيزوس عام 1994، بنحو 268 مليار دولار هذا العام.



وتليها شركة آبل، التي تأسست عام 1976، بقيمة 612 مليار دولار، فيما حلت جوجل بقيمة تقدر بـ 458 مليار دولار في المركز الثالث.

واحتلت تينسنت، أكبر شركة وسائط اجتماعية وألعاب فيديو في الصين وهي العلامة التجارية الأولى في الصين، المركز الخامس عالميًا، بينما احتلت علي بابا المركز السابع.



وقالت Kantar: العلامات التجارية الصينية تتقدم بثبات وببطء، وقد أحرزت تقدمًا كبيرًا. وتستفيد المزيد من الشركات من تطوراتها التكنولوجية الخاصة وتظهر قدرتها على التوافق مع الاتجاهات الرئيسية في الصين والسوق العالمية.

وضاعفت خمس علامات تجارية قيمتها بأكثر من الضعف، بقيادة عمالقة التجارة الإلكترونية الصينيين Pinduoduo و Meituan و Moutai وتيك توك وتيسلا.



وكانت تيسلا، التي تأسست في عام 2003، العلامة التجارية الأسرع نموًا. وأصبحت العلامة التجارية الأكثر قيمة للسيارات، حيث زادت قيمتها بنسبة 275 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 42.6 مليار دولار.



وعززت أفضل العلامات التجارية الصينية ريادتها على أفضل العلامات التجارية الأوروبية.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

