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الأربعاء، 27-10-2021 02:17 م

أمازون وفيريزون تريدان توسيع تغطية 5G

خهعغفقلات


الوكيل الإخباري - يتعاون مشروع الأقمار الصناعية الطموح من شركة أمازون، المسمى مشروع كويبر، مع فيريزون لتوسيع تغطية 4G/LTE و 5G إلى المناطق النائية من العالم.

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ومن خلال الشراكة الجديدة، يمكن للأقمار الصناعية المستقبلية لمشروع كويبر أن توفر الاتصال بأبراج فيريزون الخلوية المستقبلية التي لا تتطلب بنية تحتية باهظة التكلفة لبنائها.


ويمثل مشروع كويبر عبارة عن مبادرة من شركة أمازون بقيمة 10 مليارات دولار لإطلاق كوكبة مكونة من 3236 قمرًا صناعيًا في مدار أرضي منخفض لتوفير تغطية إنترنت عريضة النطاق للأرض.

 

ومع الأقمار الصناعية التي تحلق على ارتفاعات تتراوح بين 590 كيلومتر و 630 كيلومتر، فإن الخطة هي توفير الاتصال بالمناطق النائية والريفية، حيث يصعب توفير تغطية الإنترنت من خلال الألياف التقليدية.


وأثناء اختبار النموذج الأولي، تدعي مبادرة مشروع كويبر أن نظامها يمكن أن ينتج سرعات نقل تصل إلى 400 ميجابت في الثانية.


وتتعاون أمازون مع فيريزون لاستخدام مشروع كويبر في التوصيل الخلوي عبر الأقمار الصناعية. ويسمح ذلك نظريًا لفيريزون بتوسيع الوصول إلى شبكات 4G و 5G إلى المزيد من المواقع الريفية والنائية. وذلك دون الحاجة إلى استخدام طرق اتصال تقليدية.


وبدلاً من ذلك، تكون فيريزون قادرة على بناء أبراج 4G و 5G في المناطق الريفية التي يصعب الوصول إليها. وذلك دون حفر خنادق لمد الكابلات الضوئية، وهو أمر صعب وباهظ التكلفة.

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

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