أمازون ومايكروسوفت وجوجل تريد العمل مع الجيش الأمريكي

الوكيل الإخباري - صرحت إدارة الخدمات العامة الأمريكية أن وزارة الدفاع طلبت عروض من أمازون وجوجل ومايكروسوفت وأوراكل لعقود السحابة.





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ويأتي هذا التواصل بعد أن وضع البنتاغون جانبًا عقدًا متنازعًا عليه بقيمة 10 مليارات دولار كانت مايكروسوفت قد فازت به.



ولا تزال قيمة العقود الجديدة غير معروفة. ولكن وزارة الدفاع تقدر أنها قد تصل إلى عدة مليارات من الدولارات

ويبدو أن الجهد الجديد، المعروف باسم قدرة سحابة القتال المشتركة Joint Warfighting Cloud Capability، أو JWCC، يدعم كبار مزودي البنية التحتية السحابية العالمية، أمازون ومايكروسوفت، بالرغم من أنه يمكن أن يوفر أيضًا المزيد من المصداقية لكيانين أصغر.



وقالت إدارة الخدمات العامة في إعلانها: تتوقع الحكومة منح عقدين من IDIQ – أحدهما لشركة أمازون والآخر لشركة مايكروسوفت. ولكن تعتزم منح جميع مزودي الخدمات السحابية الذين يبرهنون على القدرة على تلبية متطلبات وزارة الدفاع.



ويتضمن عقد IDIQ كمية غير محددة من الخدمات لفترة زمنية محددة. وقالت إدارة الخدمات العامة إن اثنين من مزودي البنية التحتية السحابية في الولايات المتحدة، أمازون ومايكروسوفت، يبدون قادرين على الامتثال لجميع متطلبات البنتاغون، التي تشمل الأجهزة التي يمكن أن تعمل خارج مراكز البيانات التقليدية وتدعم جميع مستويات سرية البيانات.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية