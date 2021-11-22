الإثنين 22-11-2021
الوكيل الاخباري

مدير الأمن العام يستقبل وفداً عسكرياً فرنسياً

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى المساعيد والسعايدة والسنيد

ارتفاع كبير باصابات كورونا اليوم

الأردن والإمارات وإسرائيل يوقعون اتفاقية نوايا للطاقة والمياه

الملك يصل المنامة لإجراء مباحثات مع ملك البحرين

1.8 مليون سائح زاروا الأردن خلال 10 أشهر

الصناعة والتجارة تُحرر317 مخالفة تموينية في أقل من شهر

النواب يختار لجنة الرد على خطاب العرش -أسماء

انتخاب أعضاء اللجنة القانونية بالتزكية - أسماء

الجامعة الأردنية تلغي قرار الدفع قبل التسجيل

الإثنين، 22-11-2021 03:52 م

أمازون ومايكروسوفت وجوجل تريد العمل مع الجيش

ezgif.com-gif-maker-2021-11-21T155259.626


الوكيل الإخباري - صرحت إدارة الخدمات العامة الأمريكية أن وزارة الدفاع طلبت عروض من أمازون وجوجل ومايكروسوفت وأوراكل لعقود السحابة.

اضافة اعلان

ويأتي هذا التواصل بعد أن وضع البنتاغون جانبًا عقدًا متنازعًا عليه بقيمة 10 مليارات دولار كانت مايكروسوفت قد فازت به.


ولا تزال قيمة العقود الجديدة غير معروفة. ولكن وزارة الدفاع تقدر أنها قد تصل إلى عدة مليارات من الدولارات

 

ويبدو أن الجهد الجديد، المعروف باسم قدرة سحابة القتال المشتركة Joint Warfighting Cloud Capability، أو JWCC، يدعم كبار مزودي البنية التحتية السحابية العالمية، أمازون ومايكروسوفت، بالرغم من أنه يمكن أن يوفر أيضًا المزيد من المصداقية لكيانين أصغر.


وقالت إدارة الخدمات العامة في إعلانها: تتوقع الحكومة منح عقدين من IDIQ – أحدهما لشركة أمازون والآخر لشركة مايكروسوفت. ولكن تعتزم منح جميع مزودي الخدمات السحابية الذين يبرهنون على القدرة على تلبية متطلبات وزارة الدفاع.


ويتضمن عقد IDIQ كمية غير محددة من الخدمات لفترة زمنية محددة. وقالت إدارة الخدمات العامة إن اثنين من مزودي البنية التحتية السحابية في الولايات المتحدة، أمازون ومايكروسوفت، يبدون قادرين على الامتثال لجميع متطلبات البنتاغون، التي تشمل الأجهزة التي يمكن أن تعمل خارج مراكز البيانات التقليدية وتدعم جميع مستويات سرية البيانات.

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
فات

جوجل تنفق مليار دولار أسترالي على مدى خمس سنوات

istock-920525006

استخدام تيك توك تجاوز إنستاجرام بين الأطفال

GettyImages-1236232120

ميتا تؤخر الرسائل المشفرة عبر فيسبوك و إنستغرام حتى عام 2023

937882d6-ba02-4509-a4fa-f141d4ac4539

علاج الألم المزمن سيصبح عبر تقنيات افتراضية

xbox1

مشكلات التثبيت بالنسبة لـ إكس بوكس تتلاشى

04BeuaBbm49onPbM1tX7ENj-6.fit_lim.size_1200x630.v1569482810

أهم التغييرات في نسخة 1password لأجهزة ويندوز

أخبار متعلقة
يوتيوب-أرشيفية

يوتيوب ينوي إخفاء خاصية يستخدمها الكثيرون

تعرف على you.com ، محرك بحث الجديد الذي يتحدى غوغل

You.com تريد إعادة تشكيل محرك البحث

encyclopedia-شرح-كيفية-نشر-الصور-على-جوجل

جوجل تساعد الذين يعانون من صعوبات في الكلام

ألفابت

ألفابت تنضم إلى آبل ومايكروسوفت

3000

مايكروسوفت تحث الأشخاص على ترقية نظام التشغيل

143-113247-microsoft-exceeding-expectations-corona_700x400

مايكروسوفت تستعيد لقب الشركة العامة الأكثر قيمة