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الأحد، 03-07-2022 12:23 م

أمريكا تعطي مهلة لاندرويد وابل لحذف تيك توك !

TikTok


الوكيل الإخباري - طلب مفوض لجنة الاتصالات الفيدرالية بالولايات المتحدة بريندان كار، من شركتي Apple و Google، حذف تطبيق TikTok من متاجر التطبيقات iOS و Android، بحلول يوم 8 يوليو، وفي حال تجاهلوا الطلب عليهم شرح أسبابهم بحلول 24 يوليو.

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وتعتبر الحكومة الأمريكية أن تطبيق TikTok الصيني يشكل تهديداً لها، وقد بدأت في مواجهته بصرامة منذ إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب، بسبب الانتشار الواسع للتطبيق في وقت قياسي جدا، خاصة داخل الولايات المتحدة الأمريكية.

ونشر مفوض لجنة الاتصالات الفيدرالية، رسالة رسمية عبر حسابه على Twitter، وجهها إلى شركتي Google و Apple، مطالباً بإزالة تطبيق TikTok من متجر آب ستور للتطبيقات ومتجر Google Play، معتبراً أن تطبيق تيك توك هو أداة لجمع البيانات للحكومة الصينية٬ حسب تعبيره.

 

عكاظ

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