أمريكا توظف عددًا قياسيًا من الروبوتات

الوكيل الإخباري - أضافت الشركات في أمريكا الشمالية عددًا قياسيًا من الروبوتات في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام حيث سارعت لتسريع خطوط التجميع وكافحت لإضافة عمال بشريين.





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وطلبت المصانع والمستخدمون الصناعيون الآخرون 29000 روبوت، بزيادة 37 في المئة عن نفس الفترة من العام الماضي، بقيمة 1.48 مليار دولار، وذلك وفقًا للبيانات التي جمعتها مجموعة الصناعة المعروفة باسم Association for Advancing Automation.

وقد تجاوز ذلك الذروة السابقة التي تم تحديدها في نفس الفترة الزمنية من عام 2017، قبل أن يؤثر الوباء العالمي في الاقتصادات.



ويعد الاندفاع لإضافة الروبوتات جزءًا من زيادة أكبر في الاستثمار حيث تسعى الشركات إلى مواكبة الطلب القوي، الذي ساهم في بعض الحالات في نقص السلع الأساسية.

وفي الوقت نفسه، كافحت العديد من الشركات لجذب العمال ونظرت إلى الروبوتات كبديل لإضافة العناصر البشرية عبر خطوط التجميع.



