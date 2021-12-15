أندرويد جو يصل إلى 200 مليون مستخدم يوميًا

الوكيل الإخباري - أطلقت شركة جوجل أندرويد جو لأول مرة في عام 2017 بهدف مساعدة المزيد من الأشخاص على الوصول إلى أفضل ما في النظام التشغيلي من خلال الهواتف الميسورة التكلفة.





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وبحسب الشركة، فإن هناك حاليًا أكثر من 200 مليون شخص يستخدمون بنشاط هاتف يعمل بنظام أندرويد جو.



وأعلنت جوجل أيضًا أن بعض هذه الأجهزة ذات الأسعار المعقولة تتلقى تحديثًا لنظام أندرويد جو 12، مما يوفر مجموعة من الميزات من الإصدار القياسي الذي تم إصداره حديثًا إلى المزيد من الأجهزة.

وتريد الشركة من خلال الترقية إنشاء تجربة أسرع وأكثر ذكاءً وأكثر مراعاة للخصوصية. كما تعمل أيضًا على تسهيل الوصول إلى هذه الهواتف من خلال تحسين الميزات للمستخدمين متعددي اللغات وتقديم أجهزة جديدة تضع تكاليف البيانات في الاعتبار.



ويتم تشغيل التطبيقات عبر جهازك بشكل أسرع بنسبة تصل إلى 30 في المئة ومع رسوم متحركة أكثر سلاسة. ويعني ذلك أنه يتم فتحها على الفور دون الحاجة إلى الانتظار.



وأنشأت جوجل أيضًا واجهة برمجة تطبيقات شاشة البداية بحيث يمكن لجميع المطورين تقديم تجربة سلسة باستمرار عند تشغيل المستخدمين لتطبيقاتهم.



ويوفر أندرويد جو 12 تلقائيًا عمر البطارية والتخزين عن طريق إسبات التطبيقات التي لم يتم استخدامها لفترات طويلة من الوقت، وهو أمر مفيد بشكل خاص للأجهزة ذات سعة التخزين المحدودة.

وفي الوقت نفسه، يسمح لك تطبيق Files Go المحدث باستعادة الملفات في غضون 30 يومًا، بحيث يمكنك حذف الملفات غير الضرورية لتحرير مساحة.



ويعمل أندرويد جو 12 أيضًا على تسهيل فهم المحتوى الخاص بك. وبالانتقال إلى شاشة التطبيقات الحديثة، فإنك ترى خيارات للاستماع إلى الأخبار وترجمة أي محتوى عبر الشاشة إلى لغتك المفضلة.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية