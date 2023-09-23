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السبت، 23-09-2023 03:30 م

أندرويد 14 يتيح لمستخدمي بيكسل تغيير الاختصارات على شاشة القفل

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الوكيل الإخباري- أضافت غوغل ميزة جديدة لهواتف بيكسل عبر نظام أندرويد 14، تتمثل في إمكانية تغيير الاختصارات على شاشة القفل.

يوجد على شاشة قفل هاتف بيكسل، اختصاران في الجزء السفلي الأيسر وأسفل يمين الشاشة.. يقوم الزر الموجود على اليسار بتشغيل المصباح عند الضغط عليه بينما يفتح الزر الموجود على اليمين تطبيق المحفظة المستخدم لتحديد بطاقة الدفع التي سيتم استخدامها مع غوغل باي. 

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حتى الآن، لم يكن بالإمكان تغيير هذه الاختصارات، ولكن مع أندرويد 14، بات من الممكن  للمستخدمين تغيير أحد الاختصارات.


لتغيير اختصارات شاشة القفل على جهاز بيكسل الذي يعمل بنظام أندرويد 14 (إما أندرويد 14 بيتا 5.3 أو أندرويد 14 QPR بيتا 1)، انتقل إلى الإعدادات ثم العرض ثم شاشة القفل ثم الاختصارات، سيُظهر لك ذلك صفحة بها معاينة لشاشة قفل هاتفك تعرض اختصار المصباح في أسفل اليسار، وتطبيق المحفظة في أسفل اليمين. 


وباستخدام الأزرار الموجودة على الصفحة، يمكنك تغيير الاختصار الأيسر أو الاختصار الأيمن، أو عدم تغيير أي منهما، أو كليهما.. إذا كنت تريد تغيير الاختصار الموجود في الجزء السفلي الأيسر، فانقر على زر الاختصار الأيسر وحدد أحد خيارات الاختصار، وعند الانتهاء اضغط على زر الاختصار الأيمن واختر الاختصار الذي تريده للجانب الأيمن.


تشمل الخيارات:
المصباح اليدوي، آلة التصوير الصامت، الماسح الضوئي لرمز الاستجابة السريعة، كاميرا الفيديو، المحفظة.


سترى نتيجة قراراتك تظهر في معاينة شاشة القفل في صفحة الاختصارات.. إذا قمت بتحديد كاميرا الفيديو، فإن الضغط على زر الاختصار هذا سيجعلك جاهزاً لتسجيل مقاطع الفيديو على الفور بعد الضغط على الزر، وإذا اخترت إضافة اختصار الكاميرا، فسوف تضغط عليه لالتقاط صورة من دون الحاجة لفتح التطبيق، بحسب موقع “فون أرينا” الإلكتروني.

 

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