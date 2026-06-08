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أنظمة تشغيل نادرة في متحف رقمي ضخم

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تعبيرية
 
الإثنين، 08-06-2026 11:48 ص

الوكيل الإخباري-   تغطي مكتبة متحف أنظمة التشغيل الافتراضي تقريبًا كامل تاريخ الحوسبة، بدءًا من Manchester Baby عام 1948، وهو أول كمبيوتر ببرنامج مخزن، وصولًا إلى الإصدارات المبكرة من Android عام 2011. وتضم المجموعة العديد من أنظمة التشغيل غير المعروفة مثل إصدارات DOS، ونظام MOS لجهاز Acorn BBC Master، إضافة إلى أنظمة طورها هواة مثل NitrOS-9 المخصص لأجهزة Tandy CoCo من الثمانينيات.

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عادةً لا تأتي الصور البرمجية مرفقة ببرامج إضافية سوى التطبيقات الأساسية للنظام، ما يجعل استخدامها محدودًا، كما أن الحصول على برامج لأنظمة قديمة مثل CTSS قد يكون صعبًا. ومع ذلك، توفر المكتبة فرصة لاستعادة تجربة أنظمة مثل Windows 95.


وتجدر الإشارة إلى أن متحف أنظمة التشغيل الافتراضي يتطلب مساحة تخزين كبيرة؛ إذ تصل النسخة الكاملة إلى 127 جيجابايت، بينما تبلغ النسخة الخفيفة نحو 14 جيجابايت.

 
 


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