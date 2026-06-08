أنظمة تشغيل نادرة في متحف رقمي ضخم

عادةً لا تأتي الصور البرمجية مرفقة ببرامج إضافية سوى التطبيقات الأساسية للنظام، ما يجعل استخدامها محدودًا، كما أن الحصول على برامج لأنظمة قديمة مثل CTSS قد يكون صعبًا. ومع ذلك، توفر المكتبة فرصة لاستعادة تجربة أنظمة مثل Windows 95.
وتجدر الإشارة إلى أن متحف أنظمة التشغيل الافتراضي يتطلب مساحة تخزين كبيرة؛ إذ تصل النسخة الكاملة إلى 127 جيجابايت، بينما تبلغ النسخة الخفيفة نحو 14 جيجابايت.
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