أنواع مقاطع فيديو الواقع الافتراضي

الوكيل الإخباري - تطورت نظارات الواقع الافتراضي في الفترة الأخيرة وتطور معها المحتوى البصري الذي يمكنك مشاهدته عبر هذه النظارات.

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هناك في الوقت الحالي أربعة أنواع من مقاطع الفيديو التي يمكنك مشاهدتها عبر هذه النظارات، وهي:



مقاطع الفيديو الثنائية الأبعاد: يمكنك مشاهدتها عبر نظارات الواقع الافتراضي بنفس الطريقة التي تشاهدها بها عبر شاشة الحاسب أو الهاتف الذكي أو التلفاز.



مقاطع فيديو 180 أو 360 درجة: تتوفر هذه المقاطع في فيسبوك إلى جانب يوتيوب ومواقع أخرى متنوعة. ويمكنك إدارة رأسك عند ارتداء النظارة لإلقاء نظرة حول البيئة.



مقاطع الفيديو الثلاثية الأبعاد: يتوفر عدد غير قليل من أكثر الأفلام السينمائية المرئية نجاحًا بتقنية المشاهدة الثلاثية الأبعاد بالكامل.



مقاطع فيديو واقعية افتراضية كاملة: يتيح لك إلقاء نظرة حول بيئة عرض ثلاثية الأبعاد.

كيفية مشاهدة الأفلام بتقنية الواقع الافتراضي



ما تحتاج إليه قبل البدء:

1 - أحد نماذج نظارات الواقع الافتراضي.

2 - هاتف ذكي أو جهاز لوحي أو حاسب محمول أو مكتبي يحتوي على عتاد مناسب.

3 - تطبيق يدعم بث المحتوى أو موقع ويب لديه محتوى يدعم التقنية مثل يوتيوب.

4 - اتصال بالإنترنت.

5 - سماعات أذن أو رأس أو مكبرات صوت تدعم ميزة الصوت المحيط.

وتعتمد طريقة الوصول إلى المحتوى على تطبيق منصة البث. ومع ذلك إليك دليل عام يمكنك استخدامه:



1 - تأكد من أن جهازك متصل بالانترنت.

2 - قم بتوصيل النظارة بالجهاز.

3 - افتح التطبيق أو موقع الويب الذي يحتوي على المحتوى واختر العرض الذي تريد مشاهدته.

4 - اختر المسرح الذي تريد استخدامه.

5 - ضع النظارة وسماعات الأذن.

6 - اضبط حجم الشاشة ومن ثم اضغط على منتصف لوحة اللمس في النظارة لتظهر الشاشة على مستوى عينيك.

7 - اضغط على زر التشغيل لبدء المشاهدة.



نصائح للحصول على تجربة مشاهدة مميزة:

1 - لست مضطرًا لمشاهدة الفيلم كاملًا دون توقف.

2 - استخدم سماعات رأس عالية الجودة.

3 - اضبط الشاشة في النظارة للحصول على أفضل رؤية ممكنة.

4 - قم بخلع النظارة إذا شعرت بالإرهاق لأن الاعتياد على مشاهدة المحتوى بهذه التقنية قد يستغرق بعض الوقت.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية