الخميس 30-12-2021
الوكيل الاخباري

تسجيل 8 إصابات جديدة بالمتحور أوميكرون في المملكة

القبض على شخصين بحوزتهما شيكات مزورة بقيمة 55 مليون دينار

مطالب بتأجيل أقساط القروض 3 أشهر - تفاصيل

صرف آخر دفعة من تكافل 3 اليوم

التربية: امتحان التربية الإسلامية سار كما هو مخطط له

الأردنيّون يترقبون تسعيرة المحروقات خلال اول اشهر 2022

جمعية الفنادق : إلغاء أكثر من 80 % من الحجوزات السياحية

الداخلية توقف الخدمات الإلكترونية مؤقتا

الحاج توفيق: الأردن يعيش الآن في أزمة اقتصادية

25 %؜ نسبة ارتفاع الإقبال على الألبسة مع نهاية العام

الخميس، 30-12-2021 02:24 م

أهداف انستغرام في العام 2022

https___hypebeast.com_image_2021_12_instagram-2022-trend-report-goblincore-sustainability-wellbeing-predicitions-info-FT


الوكيل الإخباري - يهدف تطبيق انستغرام إلى التركيز بشكل أكبر على محتوى الفيديو في عام 2022، وسيركز أكثر على Reels.

اضافة اعلان

 

فقد قال آدم موسيري، رئيس المنصة المملوكة لشركة Meta، إن انستغرام سيضاعف من حجم الفيديو وسيركز على Reels في عام 2022. وأشار موسيري إلى أن التطبيق سيدمج منتجات الفيديو الخاصة به حول Reels وسيواصل تطوير هذه الخاصية.

وأضاف أيضًا ان انستغرام سوف يقدم المزيد من أدوات تحقيق الدخل للمبدعين لمساعدتهم على كسب المال، وذكر ان انستغرام سيركز على المراسلة والشفافية في عام 2022. وعلاوة على ذلك، سيضاعف التطبيق من عمله على عناصر التحكم.

 

وقد سلط موسيري الضوء على التحديثات التي أجراها انستغرام هذا العام والتي تركز على منح المستخدمين المزيد من التحكم في تجربتهم، بما في ذلك ميزات مثل عناصر التحكم في المحتوى الحساس، والقدرة على إخفاء أعداد الاعجابات وإخفاء الكلمات في الرسائل.

 

لبنان 24 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
0b445a59-d7df-4cc1-a8ff-6b9e0629a99d_16x9_1200x676

تحذير إلى مستخدمي أندرويد

60d30e564c59b7602030059c

مايكروسوفت قد تغير مفاهيم الهواتف الذكية

61cc17e14236045d40498b7d (1)

آبل تمنح مكافآت نادرة بقيمة 180 ألف دولار لبعض موظفيها لمنع الانشقاقات إلى Meta

Budgeting-Apps

تعرفي إلى أفضل تطبيقات إدارة الميزانية

1787216-487224661

الميتافيرس ستحول الموضة والأزياء إلى عالم افتراضي

8eca880e-5584-4e28-ab36-8c6291e10d25

إليكِ أفضل تطبيقات اللياقة البدنية

أخبار متعلقة
61cc17e14236045d40498b7d (1)

آبل تمنح مكافآت نادرة بقيمة 180 ألف دولار لبعض موظفيها لمنع الانشقاقات إلى Meta