أهداف انستغرام في العام 2022

الوكيل الإخباري - يهدف تطبيق انستغرام إلى التركيز بشكل أكبر على محتوى الفيديو في عام 2022، وسيركز أكثر على Reels.

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فقد قال آدم موسيري، رئيس المنصة المملوكة لشركة Meta، إن انستغرام سيضاعف من حجم الفيديو وسيركز على Reels في عام 2022. وأشار موسيري إلى أن التطبيق سيدمج منتجات الفيديو الخاصة به حول Reels وسيواصل تطوير هذه الخاصية.



وأضاف أيضًا ان انستغرام سوف يقدم المزيد من أدوات تحقيق الدخل للمبدعين لمساعدتهم على كسب المال، وذكر ان انستغرام سيركز على المراسلة والشفافية في عام 2022. وعلاوة على ذلك، سيضاعف التطبيق من عمله على عناصر التحكم.

وقد سلط موسيري الضوء على التحديثات التي أجراها انستغرام هذا العام والتي تركز على منح المستخدمين المزيد من التحكم في تجربتهم، بما في ذلك ميزات مثل عناصر التحكم في المحتوى الحساس، والقدرة على إخفاء أعداد الاعجابات وإخفاء الكلمات في الرسائل.



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