الوكيل الإخباري - عندما تم الكشف عن منصة بلاي ستيشن 5 قامت جميع الشركات بالإعلان عن ألعابها المنتظر صدورها للمنصة خلال الأعوام القادمة.





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وبسبب أزمة كورونا وانتشار الوباء بشكل كبير في الآونة الأخيرة قامت الشركات بتأجيل الكثير من الألعاب لتصدر في موعد مختلف عن الموعد الأولي الذي أعلنت عنه.





أهم ألعاب بلاي ستيشن 5 التي تم تأجيلها





لعبة Dying Light 2

عندما ظهرت هذه اللعبة للمرة الأولى، كان من المفترض أن تصدر في ربيع 2020، ولكن قامت الشركة بتأجيلها لفبراير 2022.

لعبة Elden Ring

لم تتعرض اللعبة إلى تأجيل كبير مثل الذي تعرضت له باقي الألعاب الكبيرة والمتنوعة، حيث تأجلت اللعبة لمدة شهر واحد.



لعبة Ghostwire: Tokyo