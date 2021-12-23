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الخميس، 23-12-2021 01:55 م

أهم ألعاب بلاي ستيشن 5 التي تم تأجيلها

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الوكيل الإخباري - عندما تم الكشف عن منصة بلاي ستيشن 5 قامت جميع الشركات بالإعلان عن ألعابها المنتظر صدورها للمنصة خلال الأعوام القادمة.

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وبسبب أزمة كورونا وانتشار الوباء بشكل كبير في الآونة الأخيرة قامت الشركات بتأجيل الكثير من الألعاب لتصدر في موعد مختلف عن الموعد الأولي الذي أعلنت عنه.

أهم ألعاب بلاي ستيشن 5 التي تم تأجيلها

لعبة Dying Light 2
عندما ظهرت هذه اللعبة للمرة الأولى، كان من المفترض أن تصدر في ربيع 2020، ولكن قامت الشركة بتأجيلها لفبراير 2022.

 

لعبة Elden Ring
لم تتعرض اللعبة إلى تأجيل كبير مثل الذي تعرضت له باقي الألعاب الكبيرة والمتنوعة، حيث تأجلت اللعبة لمدة شهر واحد.

لعبة Ghostwire: Tokyo

كان من المفترض أن تصدر هذه اللعبة في عام 2021 لأجهزة بلاي ستيشن 5 والحاسب المنزلي بشكل حصري.

لعبة God of War Ragnarok
كانت سوني ترغب في إطلاق هذه اللعبة عام 2021 لتكون من العناوين المميزة لهذا العام، ولكن تم تأجيلها لعام 2022 دون تحديد موعد ثابت.

لعبة Horizon Forbidden West
تكمل هذه اللعبة قصة Horizon Zero Dawn التي صدرت سابقًا لأجهزة بلاي ستيشن 4 وتمكنت من تحقيق نجاح جماهيري عملاق.


المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

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