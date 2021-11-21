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الأحد، 21-11-2021 02:23 م

أهم التغييرات في نسخة 1password لأجهزة ويندوز

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الوكيل الإخباري - يعتبر تطبيق 1Password أحد أهم تطبيقات إدارة كلمات المرور لأجهزة ويندوز والهواتف المحمولة، وقد حصل التطبيق مؤخرًا على تحديث كبير.

وجاءت النسخة الجديدة من التحديث لتكون أول نسخة تطلقها الشركة بعد إطلاق ويندوز 11 الرسمي، لذلك اعتمدت الشركة على لغة تصميم قريبة من ويندوز 11 ليتوافق معه بشكل أفضل، ويعتبر التحديث الجديد الإصدار الثامن من التطبيق.

ويضم التحديث كذلك مجموعة من المميزات الجديدة التي تزيد من إنتاجية المستخدمين وسهولة التعامل مع التطبيق.

تغيير كامل لتصميم 1Password ليناسب ويندوز 11

يعتبر التطوير الذي تم على تصميم واجهة 1Password هو أكبر تغيير في النسخة الجديدة، حيث اختلف شكل التطبيق تمامًا.

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ويعمل التطبيق في نسخته الجديدة والواجهة الجديدة شكل جيد مع أجهزة ويندوز 10 أيضًا، ولكن توجد بعض الاختلافات.


ويتوافق التحديث الجديد مع الوضع الداكن والفاتح لنظام ويندوز 11، وهو يعمل معه تلقائيًا دون أي تدخل من المستخدم.


كما تم تحديث الشريط الجانبي ليسمح لك بالوصول إلى جميع المميزات التي تحتاجها مباشرةً دون التوجه إلى القوائم.

 

وقد حصلت إضافة المتصفح أيضًا على تصميم جديد يجعلها مناسبة ومتوافقة بشكل كبير مع ويندوز 11.

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

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