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السبت، 10-07-2021 11:56 ص

أهم التغييرات في ويندوز 11

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الوكيل الإخباري - تقدم مايكروسوفت مجموعة من التغييرات الجديدة في ويندوز 11، وهي تجعله مختلفًا عن باقي أنظمة التشغيل القديمة.

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حيث قررت مايكروسوفت الاعتماد على الحواف الدائرية للنوافذ والقوائم والأيقونات في النظام. 

 

وهذا يجعل الواجهة انسانية أكثر في التصميم، ويجعلها مثل واجهة أنظمة ماك.


كما أن مايكروسوفت دمجت تطبيقات أندرويد بشكل كامل مع متجر ويندوز 11، وهذا يعني أنك تستطيع تثبيتها على حاسوبك من خلال متجر ويندوز.


ولكن لا تعتمد مايكروسوفت على خوادم جوجل بلاي لتثبيت التطبيقات أو الوصول إليها. 


بل تعتمد على خوادم متجر تطبيقات أمازون التي تضم بعض تطبيقات أندرويد، ولذلك لن تجد جميع التطبيقات في المتجر.


كما يتوقع الجميع أن تواجه التطبيقات الصغيرة مشاكل في التثبيت على أنظمة ويندوز، ولكن تطبيقات الشركات الكبيرة لن تواجه مثل هذه المشاكل.


وقد تخلت مايكروسوفت عن دعم الحواسيب القديمة بشكل رسمي، لذلك لن تستطيع تثبيت ويندوز 11 على أي حاسوب قديم.


وعلى الرغم من ذلك ظهرت بعض الطرق التي تسمح بتخطي حماية ويندوز 11 وتثبيته على الحواسيب القديمة، إلا أنها لا تعمل بكفاءة الطرق الرسمية بالطبع. 


وقد صرحت مايكروسوفت بأن الانتقال إلى ويندوز 11 يصبح مجانيًا لملاك ويندوز 10 بالإضافة إلى بعض ملاك ويندوز 7. 


ومن المفترض أن تصدر النسخة الرسمية النهائية من ويندوز 11 بحلول موسم الخريف أو شهر أكتوبر القادم. 

 


المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية 


 




 

 


 

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