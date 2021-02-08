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الإثنين، 08-02-2021 03:04 م

أهم الميزات الجديدة في تطبيق Microsoft Lens

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الوكيل الإخباري _ أعلنت شركة مايكروسوفت عن تغيير اسم تطبيق (Office Lens) – الذي يسمح للمستخدمين بمسح المستندات ضوئيًا من خلال هواتفهم الذكية – ليصبح اسمه (Microsoft Lens)، وكجزء من تغيير الاسم حصل التطبيق أيضًا على شعار جديد، وتصميم جديد يضم العديد من الميزات القوية التي تساعد على تحسين تجربة الاستخدام، والإنتاجية أثناء العمل من المنزل.

وقد قالت شركة مايكروسوفت: “إن هذه الميزات ستوفر أولًا في إصدار التطبيق لهواتف أندرويد، وستتوفر لمستخدمي نظام iOS خلال الأشهر المقبلة”.

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قالت مايكروسوفت: “إن التحديث سيشمل تجربة مسح ضوئي محسنة”. حث يمكن للمستخدمين الآن إعادة ترتيب الصفحات، وإعادة تحرير ملفات PDF الممسوحة ضوئيًا، وتطبيق فلتر على جميع الصور في المستند، ومسح ما يصل إلى 100 صفحة كصور لملفات PDF.

سيسمح التحديث أيضًا للمستخدمين بالتبديل بسهولة بين أقراص التخزين وخدمات التخزين السحابية أثناء حفظ ملفات PDF، إلى جانب طريقة سهلة لتحديد الملفات المحفوظة.


كما سيكون تطبيق (Microsoft Lens) قادرًا على التعرف على الكتابة اليدوية وتحويلها إلى نص رقمي يمكن حفظه للرجوع إليه لاحقاً، وستدعم الميزة في البداية اللغة الإنجليزية مع وعد من الشركة بدعم اللغات الأخرى في القريب العاجل.


حيث تأمل مايكروسوفت في كسب المزيد من المستخدمين عن طريق إضافة هذه الميزة الجديدة، وذكرت الشركة في بيان نشرتها على مدونتها: “سيكون تطبيق Microsoft Lens قادرًا على تحويل الملاحظات المكتوبة بخط اليد إلى نص رقمي يمكنك إضافته بسهولة إلى مستنداتك”.


حيث ستكون قادرًا على تحويل الملاحظات اليدوية التي تكتبها في مستند خارجي و الملاحظات أو الرسائل أو قوائم المهام بسهولة إلى نص رقمي باستخدام التطبيق وحفظها للرجوع إليها لاحقًا، ومن ثم بدلًا من نسخ هذه الملاحظات يدويًا إلى جهازك يمكن للتطبيق القيام بذلك نيابة عنك مما سيوفر عليك الجهد والوقت.

المصدر : البوابة العربية للاخبار التقنية 


 




 

 


 

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