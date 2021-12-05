أهم شركات التكنولوجيا الكبرى التي تخلت عن الجيل الأول من مؤسسيها

الوكيل الإخباري - تؤثر شركات التكنولوجيا الكبرى على حياتنا بشكل كبير، حيث تغيرت طريقة حياتنا كثيرًا بفضلهم.

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ونتيجةً لذلك فإن مؤسسي ومديري هذه الشركات يؤثرون في حياتنا بشكل مباشر عبر قرارتهم وطرق تعاملهم مع شركاتهم.



ولا يشترط أن يظل مؤسس الشركة في منصبه كمدير عام أو مدير تنفيذي للشركة طوال فترة حياته. وقد شهد عام 2021 تغير الكثير من المديرين التنفيذين لهذه الشركات.





تنحى مؤسس تويتر Jack Dorsey عن منصبه كمدير تنفيذي للشركة في الإسبوع الماضي، كما تخلى Marck Benioff عن إدارة شركة Sales Force.

ولا يعتبر هؤلاء أول من يتخلى عن إدارة شركاتهم الخاصة التي أسسوها من الصفر، وتضم قائمة المؤسسين الذين تنحوا عن شركاتهم الكثير من الشخصيات المؤثرة في عالم التكنولوجيا والاقتصاد، ومن ضمنهم:





شركة علي بابا:

تعرف علي بابا بأنها الشركة الأم لموقع ومتجر علي إكسبريس. وتنحى مديرها التنفيذي Jack Ma عن إدارة الشركة في عام 2013، ولكن إحتفظ بمنصبه كرئيس تنفيذي لمجلس إدارتها حتى عام 2019

أمازون :

تنحى Jeff Bezos مؤسس شركة ومتجر أمازون المشهور عن رئاسة الشركة في يوليو الماضي. ليترك إدارتها إلى السيد Andy Jassy الذي كان مديرًا لخدمات أمازون للإنترنت.



آبل:

تمتلك آبل سجلًا غريبًا من المؤسسين ومديري التنفيذ، حيث كان ستيف جوبز مؤسس الشركة ومديرها حتى عام 2009. وترك إدارة الشركة مؤقتًا للسيد Tim Cook في ذلك الوقت ليعود إليها جوبز سريعًا. وبعد ذلك ترك إدارة الشركة مجددًا للسيد Tim Cook بشكل نهائي في 2011. وصرح Tim Cook مؤخرًا بأنه لا يرغب في إدارة الشركة لمدة عشرة أعوام أخرى لذلك قد يتنحي قريبًا.

شركة ByteDance المالكة لمنصة تيك توك:

تنحى السيد Zhang Yiming مؤسس الشركة في مايو الماضي، قال بأنه خائف من اعتماد الشركة كثيرًا على إدارته.



جوجل:

تمتلك شركة Alphabet منصة جوجل وجميع خدماتها المتنوعة، ودفع ذلك مؤسسي محرك البحث Larry Page و Sergey Brin لتنحي عن إدارة المحرك والتوجه لإدارة الشركة. وتنحوا عن إدارة الشركة أيضًا في عام 2019 ليصبح Snudar Pichaci المدير التنفيذي لها.

إنستاجرام :

أعلن مؤسسو المنصة تنحيهم عن إدارتها في سبتمبر 2018 ليتركوا إدارتها بشكل كامل لمارك زوكربيرج.



مايكروسوفت:

تنحى بيل جيتس بشكل تدريجي عن إدارة شركة مايكروسوفت العملاقة، وقد بدأ هذا التنحي في عام 2000 ليترك منصبه كمدير تنفيذي لها. ولكن احتفظ بمنصبه كرئيس مجلس الإدارة حتى عام 2008. وقد ترك منصبه وإدارة الشركة تمامًا في العام الماضي ليصبح Satya Nadella رئيسها.



منصة نتفليكس

حصل السيد Ted Sarandos على منصب مدير تنفيذي مشارك في يوليو 2020. وتقول الشركة بأنه كان يساعد في إدارتها منذ فترة كبيرة، وأن هذه الخطوة لجعل هذا المنصب رسميًا.



تويتر:

أعلن Jack Dorsey تنحيه عن منصبه كمدير تنفيذي لتويتر يوم الإثنين الماضي، وقال بأنه يرى أن الشركة مستعدة للإنتقال للمرحلة التالية من تطورها بعيدًا عن المؤسسين.

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