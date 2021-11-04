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الخميس، 04-11-2021 02:00 م

أهم مميزات استوديو جوجل للبيانات

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الوكيل الإخباري - تقدم جوجل أداة هامة للعاملين بمجال تحليل البيانات وعلومها، وهي استوديو جوجل للبيانات، وتساعدك هذه الأداة على تحليل البيانات وتخيلها عبر مجموعة من الرسوم البيانية الواضحة حتى تتمكن من الاستفادة منها بأقصى شكل ممكن.

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ويمكنك استخدام هذه الأداة والاستفادة منها ببساطة وسهولة، حيث تستخدم جوجل واجهة سهلة لجعلها تناسب المبتدئين والمحترفين.


كما تستطيع الوصول إلى هذه الأداة مجانًا، وهي تعمل عبر اختيار مجموعة من البيانات لتكون المصدر، ويمكنك استخدام جداول جوجل أو إكسيل.

 

وتقدم الأداة مجموعة من المميزات المتنوعة وأهمها: 

واجهة سهلة الإستخدام 
تعتبر واجهة استوديو جوجل للبيانات أحد أهم مميزاته، حيث تستطيع عبرها التعامل مع جميع البيانات التي تدخلها وتحليلها.
وتستطيع اختيار تصميم الجداول أو الرسوم البيانية كما ترغب من مجموعة من النماذج المصممة مسبقًا داخل الاستوديو.

جمع البيانات عبر أكثر من مصدر في استوديو جوجل للبيانات
يوفر عليك الاستوديو الوقت والمجهود في إدارة أكثر من مصدر للبيانات، حيث تستطيع إضافة بيانات من إكسيل أو جوجل درايف.
وتستطيع الأداة تحليل أكثر من 800 زوج من البيانات بالإضافة إلى استيراد البيانات من التطبيقات الخارجية مثل Funnel و TapClicks وبائعي أمازون.

 

أداء سريع لا يتوقف بفضل محرك الذكاء الاصطناعي
عندما تقوم بعرض البيانات التي استخدمتها وقمت بتحليلها، فإن معظم أدوات عرض البيانات قد تواجه صعوبة في حالة استخدمت الكثير من البيانات.
ولكن بفضل معالجات الذكاء الاصطناعي الخاصة بجوجل، فإن الاستوديو يقوم بعرض جميع البيانات مهما كان عددها وتحليلها بشكل سريع.

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

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