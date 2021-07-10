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السبت، 10-07-2021 12:26 م

أهم مميزات نظام WearOS

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الوكيل الإخباري - يقدم WearOS مميزات تجعله يختلف عن باقي أنظمة التشغيل، ولكن هذه المميزات لا تأتي بدون عيوب واضحة في الاستخدام.

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حيث يقدم لك النظام مكتبة واسعة من التطبيقات، ويمكنك القول بأن جميع تطبيقات أندرويد تعمل على WearOS.

بالإضافة إلى توافق مع جميع هواتف أندرويد من جميع الشركات وعدم اقتصارها على شركة واحدة مثل سامسونج.


وهذا يجعله مفيدًا للغاية لمحبي الرياضة ومتابعة حميتهم الغذائية أو حتى استخدام الساعة بشكل متنوع، كما أن تصميمات ساعات WearOS متنوعة.


وتناسب تصميمات الساعة جميع الأذواق سواءً كنت تحب الساعات الكلاسيكية أو الساعات الحديثة أو الدائرية أو المربعة.

 

ولكن يعاني نظام.WearOS من استهلاك البطارية المرتفع، حيث تجد أن الساعة تستهلك البطارية بشكل كبير وقد لا تستمر لأكثر من يوم معك.


وهذا يجعلها غير مناسبة للرحلات الطويلة أو جلسات التمارين الطويلة والتي تبدأ بها يومك، حيث ستحتاج لشحن الساعة في منتصف هذا اليوم.


وبحسب أحدث الإعلانات من سامسونج فإننا سوف نرى تعاون بين سامسونج وجوجل في نظام WearOS القادم. 

 

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية 


 




 

 


 

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