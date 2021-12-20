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الإثنين، 20-12-2021 02:57 م

أهم ميزات معالجات كوالكوم الجديدة

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الوكيل الإخباري - ترغب كوالكوم في تقديم معالجات حواسيب محمولة تستطيع منافسة معالجات M من آبل بحلول عام 2023. وذلك ما جعلها تعلن عن أحدث معالجاتها الموجهة للحواسيب المحمولة تحت اسم سناب دراجون 8cx الجيل الثالث 7c+ .

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وقد تم تصميم المعالجات الجديدة لتعمل مع حواسيب ويندوز كروم بوك المحمولة بشكل جيد ولتقدم أفضل أداء مع هذه الحواسيب.

يدعم معالج سناب دراجون 8cx من الجيل الثالث الإتصال الاسلكي بشبكات الجيل الخامس عبر شريحة X65 من كوالكوم، وتقدم هذه الشريحة سرعة إتصال تصل إلى 10 جيجابت في الثانية الواحدة أو 3.6 جيجابت في الثانية الواحدة لإتصال Wifi عبر تقنية Wifi 6E.

كما تهتم الشرائح الجديدة بالذكاء الاصطناعي وتعمل على زيادة قدرة الحواسيب من ناحية الذكاء الاصطناعي.

وتستخدم الشركة محركًا جديدًا للذكاء الاصطناعي في الشريحة بقوة تزيد عن 29 تيرافلوب. وتقدم بذلك ثلاثة أضعاف أداء الأعوام الماضية.
كما يدعم معالج سناب دراجون 8cx من الجيل الثالث أنظمة ويندوز 11 عبر شريحة TPM لتأمين بيانات المعالج والنظام بشكل عام.
ويستطيع المعالج تسجيل مقاطع الفيديو بدقة 4K مع استخدام الذكاء الاصطناعي لإزالة الضوضاء وعزلها من الخلفية، ويحسن ذلك من أداء المعالج في محادثات الفيديو الجماعية.
ويعتبر معالج سناب دراجون 7c+ أقل قليلًا في الأداء من شقيقه الإحترافي، حيث يقدم أداءً أفضل بنسبة 60٪ من العام الماضي.
ويدعم المعالج أيضًا الإتصال بشبكات الجيل الخامس مباشرةً، ولكن عبر سرعات أقل قليلًا من شقيقه الاحترافي.

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

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