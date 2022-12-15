أهم ميزات نظام التشغيل iOS 16.2 الجديد

الوكيل الإخباري - تم طرح آخر تحديث كبير من نظام تشغيل آيفون للمستخدمين في جميع أنحاء العالم، حيث يوفر الإصدار الجديد iOS 16.2 العديد من الميزات الرائعة.



فيما يلي أهم ميزات نظام iOS 16.2، وفق ما أوردت صحيفة إنديان إكسبرس:



تطبيق FreeForm

هذا التطبيق عبارة عن لوح أبيض يمكن استخدامه على آيفون وآيباد وماك لتدوين الملاحظات والرسم والمزيد. ولا يحتاج المستخدم إلى قلم آبل للرسم، إذ يمكنه استخدام الإصبع للرسم في أي مكان من اللوحة.



ميزة Apple Music Sing

تعتمد الميزة على كلمات الأغاني في الوقت الفعلي لـ”آبل ميوزك”، مما يضيف المزيد من الخيارات الصوتية في الخلفية. وهناك أيضاً عرض ثنائي حتى تتمكن من الغناء مع الشخص الذي تفضله.



وضع حماية البيانات المتقدم

وضع حماية البيانات المتقدم هو خيار يقوم بتشفير محرك iCloud والنسخ الاحتياطية للرسائل والصور والتذكيرات والمذكرات الصوتية والمزيد.



مع نظام التشغيل iOS 16.2، تصل الميزة للمستخدمين في الولايات المتحدة، بينما من المقرر طرحها على نطاق أوسع في وقت ما من العام المقبل.



حد 10 دقائق لـ AirDrop

مع iOS 16.2، وسعت آبل حد 10 دقائق لـ AirDrop لجميع المستخدمين. بمجرد التحديث إلى iOS 16.2، سيتم استبدال "الجميع" بـ "الجميع لمدة 10 دقائق". لذلك، سيظل استقبال AirDrop قيد التشغيل لمدة 10 دقائق، وبعد ذلك سيتغير إلى "جهات الاتصال فقط".



تحسينات شاشة القفل

سيتمكن مستخدمو آيفون 14 برو و برو ماكس 14 من إخفاء الخلفية والإشعارات في الشاشة التي تعمل دائماً. ستظهر الآن الشاشة التي تعمل دائماً على آيفون بمظهر شديد السواد، على غرار مظهر الشاشة التي تعمل دائماً على أجهزة أندرويد.



أدوات النوم والأدوية

مع نظام التشغيل iOS 16، قدمت آبل عناصر واجهة مستخدم لشاشة القفل، والآن مع التحديث الأخير، تضيف أداتين جديدتين وهما النوم والأدوية. ستعرض أدوات “النوم” للمستخدمين بيانات نومهم، بينما ستذكر أداة “الأدوية” المستخدمين بتناول أدويتهم.



تطبيق Matter للمنزل الذكي

يضيف تحديث iOS 16.2 معيار المنزل الذكي Matter. علاوة على ذلك، يعمل التحديث على تحسين أداء وموثوقية منتجات المنزل الذكي في منزلك.



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