الخميس 15-12-2022
الوكيل الاخباري

صندوق التنمية والتشغيل يؤجل أقساط البرامج التمويلية للشهر الحالي

توضيح من شركات التمويل الأصغر حول تأجيل قروض الشهر الحالي

الجامعة الأردنية تؤجل أقساط قروض العاملين لديها

الجمارك تدعو هؤلاء لتسديد مبالغ مستحقة - أسماء

جمعية البنوك: قرار تأجيل الأقساط يشمل قروض السكن والمركبات

صدور إرادات ملكية سامية (تفاصيل)

إحالة موظفين حكوميين إلى التقاعد - أسماء

بدء توزيع الدعم النقدي للنقل العام في عمان الأسبوع المقبل

مسؤول عراقي: الربط الكهربائي مع الأردن نهاية العام المقبل

تأجيل أقساط شهر كانون الأول الحالي المستحقة للإقراض الزراعي

الخميس، 15-12-2022 04:19 م

أهم ميزات نظام التشغيل iOS 16.2 الجديد

20221214153049535PB


الوكيل الإخباري - تم طرح آخر تحديث كبير من نظام تشغيل آيفون للمستخدمين في جميع أنحاء العالم، حيث يوفر الإصدار الجديد iOS 16.2 العديد من الميزات الرائعة.

فيما يلي أهم ميزات نظام iOS 16.2، وفق ما أوردت صحيفة إنديان إكسبرس:

تطبيق FreeForm
هذا التطبيق عبارة عن لوح أبيض يمكن استخدامه على آيفون وآيباد وماك لتدوين الملاحظات والرسم والمزيد. ولا يحتاج المستخدم إلى قلم آبل للرسم، إذ يمكنه استخدام الإصبع للرسم في أي مكان من اللوحة.

ميزة Apple Music Sing
تعتمد الميزة على كلمات الأغاني في الوقت الفعلي لـ”آبل ميوزك”، مما يضيف المزيد من الخيارات الصوتية في الخلفية. وهناك أيضاً عرض ثنائي حتى تتمكن من الغناء مع الشخص الذي تفضله.

وضع حماية البيانات المتقدم
وضع حماية البيانات المتقدم هو خيار يقوم بتشفير محرك iCloud والنسخ الاحتياطية للرسائل والصور والتذكيرات والمذكرات الصوتية والمزيد.

مع نظام التشغيل iOS 16.2، تصل الميزة للمستخدمين في الولايات المتحدة، بينما من المقرر طرحها على نطاق أوسع في وقت ما من العام المقبل.

حد 10 دقائق لـ AirDrop
مع iOS 16.2، وسعت آبل حد 10 دقائق لـ AirDrop لجميع المستخدمين. بمجرد التحديث إلى iOS 16.2، سيتم استبدال "الجميع" بـ "الجميع لمدة 10 دقائق". لذلك، سيظل استقبال AirDrop قيد التشغيل لمدة 10 دقائق، وبعد ذلك سيتغير إلى "جهات الاتصال فقط".

تحسينات شاشة القفل
سيتمكن مستخدمو آيفون 14 برو و برو ماكس 14 من إخفاء الخلفية والإشعارات في الشاشة التي تعمل دائماً. ستظهر الآن الشاشة التي تعمل دائماً على آيفون بمظهر شديد السواد، على غرار مظهر الشاشة التي تعمل دائماً على أجهزة أندرويد.

أدوات النوم والأدوية
مع نظام التشغيل iOS 16، قدمت آبل عناصر واجهة مستخدم لشاشة القفل، والآن مع التحديث الأخير، تضيف أداتين جديدتين وهما النوم والأدوية. ستعرض أدوات “النوم” للمستخدمين بيانات نومهم، بينما ستذكر أداة “الأدوية” المستخدمين بتناول أدويتهم.

تطبيق Matter للمنزل الذكي
يضيف تحديث iOS 16.2 معيار المنزل الذكي Matter. علاوة على ذلك، يعمل التحديث على تحسين أداء وموثوقية منتجات المنزل الذكي في منزلك.

اضافة اعلان

 

 

24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
461300

آبل تستعد لإتاحة متاجر تطبيقات بديلة على آيفون وآيباد

1667522

تويتر يرفع عدد حروف تغريدته لـ4000

أفضل-برامج-تسجيل-المكالمات-للايفون-في-2020-1

كيفية تسجيل المكالمات على آيفون بسرعة

After-which-1200x675

كيفية دمج جهات الاتصال المكررة على ايفون

i509148

صور كرتونية ثلاثية الأبعاد.. واتساب يضيف خاصية جديدة

best-external-storage-options-for-iphone-work-with-ios-13s-files-app.1280x600-1130x530

كيفية استخدام التخزين الخارجي مع آيفون وآيباد