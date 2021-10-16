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السبت، 16-10-2021 07:57 م

أهم نصائح التصوير عبر الهواتف الذكية

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الوكيل الإخباري - تطور التصوير عبر الهواتف الذكية كثيرًا لدرجة أنه أصبح ينافس التصوير عبر الكاميرات الإحترافية، بل وأصبح هاتف مثل آيفون 13 برو ينافس كاميرات الفيديو الاحترافية.

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ويمكنكم الاعتماد على النصائح التالية من أجل التقاط صور عبر الهواتف الذكية أفضل وأكثر جودة.

نظف عدسة الهاتف
تعتبر هذه النصيحة إحدى النصائح البدائية التي قد لا تخطر على بال البعض، ولكن تحتاج إلى تنظيف عدسة الهاتف دائمًا.
وذلك لأن الرجال يضعون هواتفهم في جيوبهم والسيدات في الحقائب، ويتعرض الهاتف للاتساخ كثيرًا في جميع هذه الأماكن.

 

استخدام قاعدة الساعة الذهبية عند التصوير عبر الهواتف الذكية
تتشابه قوة كاميرات الهواتف مع قوة الكاميرات الاحترافية في بعض الأحيان، لذلك تنطبق عليها بعض القواعد العامة للتصوير مثل قاعدة الساعة الذهبية.
وتعتبر الساعة الذهبية هي الوقت من شروق الشمس حتى ساعة بعدها، أو قبل غروب الشمس بساعة واحدة على الأقل.

 

لا تيأس من التجربة 
تعتمد عملية التقاط صور جميلة على التجربة، لذلك لا يجب أن تمل من المحاولة، ويجب أن تحاول أكثر من مرة.

 

ابتعد عن الصور المزدحمة
اهتم كثيرًا بتكوين صورتك والأشياء الموجودة داخل الصورة، ويجب عليك أن تحاول جاهدًا ألا تكون صورتك مزدحمة أو مليئة بالأشياء.

 

ثبّت يدك جيدًا في التصوير عبر الهواتف الذكية
على الرغم من كون جميع الهواتف الذكية تقدم تقنيات التثبيت البصري، إلا أن الحل الأفضل دائمًا هو التثبيت اليدوي.
لذلك يجب أن تحاول تثبيت يدك قدر الإمكان حتى لا تهتز الصورة ولكي لا تنتج الصورة مهتزة أو ضعيفة، ويمكنك أن تستخدم مثبت خارجي للهاتف.

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

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