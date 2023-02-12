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الأحد، 12-02-2023 02:24 م

أوبرا تعلن رسميًا عن دمج ChatGPT في متصفحها

لفلفلفلفل


الوكيل الإخباري - أعلنت شركة أوبرا رسميًا عن عزمها دمج خدمات المحتوى المُولَّد بتقنية الذكاء الاصطناعي في متصفحات الويب التابعة لها للحواسيب الشخصية والأجهزة المحمولة، وذلك على غرار ما فعلته مايكروسوفت مع متصفح (إيدج).

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وقالت الشركة النرويجية في منشور على مدونتها إنها تتخذ خطوات نحو توسيع برنامجها الحالي للذكاء الاصطناعي ليشمل إضافة خدمات المحتوى المُولَّد بتقنية الذكاء الاصطناعي إلى منتجات التصفح، والأخبار، والألعاب.


وأوضحت أوبرا أن الخدمات المدعومة بالذكاء الاصطناعي تعيد تشكيل ما يمكن للمنتجات القيام به وما يمكن للمستخدمين توقعه منها. وأشارت إلى أن الاهتمام بخدمات الذكاء الاصطناعي شهد موجة عارمة بعد أن فاق عدد مستخدمي روبوت الدردشة (شات جي بي تي) ChatGPT أكثر من 100 مليون مستخدم في مدة وجيزة.


وقالت أوبرا إن إضافة أدوات الذكاء الاصطناعي إلى متصفحها تبني على سجله في منح المستخدمين وصولًا مباشرًا إلى أكثر منصات الإنترنت طلبًا، مثل: تيك توك، وواتساب.

 

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