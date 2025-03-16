"أوبن إيه آي" تستعد لإطلاق نموذج ذكاء اصطناعي متخصص في الكتابة الإبداعية

الوكيل الإخباري- كشفت شركة "أوبن إيه آي" عن نموذج ذكاء اصطناعي جديد يُتقن الكتابة الإبداعية ولكنها لم تكشف عن اسمه حتى الآن، وقال سام ألتمان الرئيس التنفيذي للشركة معلقا: "هذه المرة الأولى التي أشعر بانبهار حقيقي عندما رأيت المخرجات المكتوبة من هذه الأداة الناشئة". وفقا لصحيفة الغارديان.



وكتب ألتمان في منشور على منصة إكس: "دربنا نموذج جديد يُتقن الكتابة الإبداعية، لا أعلم كيف أو متى سنصدره، ولكن هذه المرة الأولى التي أشعر فيها بدهشة من شيء كتبه الذكاء الاصطناعي".



وتُعد أنظمة الذكاء الاصطناعي مثل "شات جي بي تي" بمثابة محور نزاع قانوني بين شركات الذكاء الاصطناعي والشركات الإبداعية، وذلك لأنها دُربت على كميات هائلة من البيانات بما في ذلك مواد محمية بحقوق طبع ونشر مثل الروايات والصحف.



يُذكر أن صحيفة نيويورك تايمز الأميركية رفعت دعوى قضائية ضد "أوبن إيه آي" بسبب انتهاك حقوق الطبع والنشر، كما أن الكاتب والصحفي الأميركي ناهيسي كوتس والكوميدية سارة سيلفرمان رفعا دعوى قضائية على شركة "ميتا" لنفس السبب.





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