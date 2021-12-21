أوراكل تدفع 28 مليار دولار لدخول مجال الرعاية الصحية

الوكيل الإخباري - أعلنت شركة أوراكل أنها تشتري شركة سجلات الرعاية الصحية الإلكترونية Cerner في صفقة قيمتها 28.3 مليار دولار.

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وقالت الشركة في بيان صحفي: أعلنت كل من أوراكل و Cerner عن اتفاقية مشتركة للحصول على Cerner من خلال عرض مناقصة نقدية بالكامل مقابل ما يقرب من 28.3 مليار دولار.





ومن خلال هذه الصفقة، تدخل عملاقة قواعد البيانات بشكل كبير قطاع الرعاية الصحية، وهو سوق متنامٍ. ومن شأن هذا السوق أن يساعد في تعزيز أعمال البنية التحتية السحابية الوليدة من أوراكل.



وتمثل هذه أكبر صفقة في تاريخ الشركة التي لديها سجل طويل من الاستحواذ. وتربط تقنيتها بشكل أعمق في الرعاية الصحية.



كما تجلب الكثير من أعباء العمل الحالية والمستقبلية إلى البنية التحتية السحابية للشركة. ناهيك عن أنها تتيح لها الدخول في أكبر صناعة رأسية وأسرعها نموًا.

وقالت الشركة في بيان: تكون Cerner محركًا إضافيًا ضخمًا لنمو الإيرادات لسنوات قادمة حيث نوسع أعمالنا في العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم.





المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية