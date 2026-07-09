أول زفاف روبوتي في روسيا.. عندما يتزوج الذكاء الاصطناعي

ويُقام الحدث في مكتبة "بوشكين" بموسكو، بمشاركة حيوان آلي هو الكلب "دوغماتيك"، مع التحكم بحركات الروبوتين عبر تقنيات الواقع الافتراضي.
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