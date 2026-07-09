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أول زفاف روبوتي في روسيا.. عندما يتزوج الذكاء الاصطناعي

ثب
تعبيرية
 
الخميس، 09-07-2026 09:14 ص

الوكيل الإخباري-   تشهد روسيا في التاسع من يوليو أول حفل زفاف لروبوتين، هما المدوّن الذكي "روبرت" وراقصة الباليه الآلية "ماتيلدا"، حيث سيتبادلان الوعود بأصوات مولّدة بالذكاء الاصطناعي ونصوص صيغت عبر الخوارزميات.

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ويُقام الحدث في مكتبة "بوشكين" بموسكو، بمشاركة حيوان آلي هو الكلب "دوغماتيك"، مع التحكم بحركات الروبوتين عبر تقنيات الواقع الافتراضي.

 

ويهدف الحفل إلى استعراض تداخل التكنولوجيا الحديثة مع التراث الإنساني، كما سيتبرع الروبوتان بكتب عن الذكاء الاصطناعي للمكتبة.

 
 


gnews

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