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الخميس، 05-11-2020 04:17 م

أول مركبة فضائية فى طريقها للمحطة الدولية تحمل رواد روس

تعلن-روسيا-موعد-اختبار-أنظمة-الإنقاذ-لمركبتها-القمرية


الوكيل الاخباري- أعلنت مؤسسة "روس كوسموس"، أن المحطة الفضائية الدولية لأول مرة في تاريخها ستستقبل في أبريل 2021 مركبة فضائية مأهولة تحمل رواد فضاء روسا فقط.

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وجاء في بيان المؤسسة المنشور على موقعها الرسمي، "وافقت اللجنة المختصة باختيار رواد الفضاء على الطاقم الأساسي والاحتياطي للبعثة 65 إلى المحطة الفضائية الدولية. ومن المقرر إطلاق المركبة الفضائية المأهولة "سويوز إم إس-18" في شهر أبريل عام 2021 من مطار بايكونور الفضائي، وعلى متنها طاقم روسي فقط".

 


ويشير بيان المؤسسة، إلى أن الطاقم الأساسي يتألف من رواد الفضاء الروس: أوليغ نوفيتسكي وبيوتر دوبروف وسيرغي كوراسكوف. أما الطاقم الاحتياطي فيتألف من أنطون شكابليروف وأندريه بابكين ودميتري بيتيلين.

 


ويذكر أن مؤسسة "روس كوسموس" سبق أن أعلنت في شهر سبتمبر الماضي، أن المركبة الفضائية المأهولة "سويوز-إم إس-18" ستطلق إلى المحطة الفضائية الدولية يوم 1 أبريل 2021 من مطار بايكونور الفضائي بواسطة صاروخ النقل Soyuz-2.1a، وعلى متنها طاقم روسي بالكامل.


وتجدر الإشارة، إلى أن المركبة الفضائية المأهولة "سويوز تي إم-30" كانت آخر مركبة أطلقت إلى محطة "مير" في أبريل عام 2000 وعلى متنها طاقم روسي بالكامل. ولكن منذ إنشاء المحطة الفضائية الدولية، لم يسبق لها استقبال مركبة فضائية تحمل طاقم روسي بالكامل.

 

المصدر: روسيا اليوم 


 




 

 


 

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