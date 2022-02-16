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الأربعاء، 16-02-2022 02:10 م

إبداء الإعجاب في القصص.. ميزة جديدة لإنستغرام

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الوكيل الاخباري - تقدم منصة إنستغرام طريقة جديدة للناس للتفاعل مع القصص عبر طرح ميزة "Private Story Like"، التي تتيح لك الإعجاب بقصة لشخص ما دون إرسال رسالة مباشرة إليه.

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وكان يظهر في السابق أي رد أرسلته إلى شخص ما حول قصة – سواء كان رمزًا تعبيريًا أو رسالة كاملة – كرد في صندوق الوارد الخاص به.

ويمكنك باستخدام هذه الميزة الجديدة إظهار الإعجاب بقصة ما دون إغراق الرسائل المباشرة الخاصة بالمستخدم.

وقال آدم موسيري، رئيس إنستغرام، في مقطع فيديو: "يظهر لك أثناء استعراضك للقصص رمز قلب بين رمز إرسال رسالة ورمز الطائرة الورقية".
وأضاف: إذا نقرت على رمز القلب، فإنه يتم إرسال إعجاب لمؤلف تلك القصة. ويظهر هذا الإعجاب في ورقة مشاهدة القصة، وليس في سلسلة الرسائل المباشرة الخاصة بك معهم. ويكون لديك 24 ساعة لمراقبة عدد الإعجابات التي تحصل عليها القصة قبل اختفاء البيانات".

 

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