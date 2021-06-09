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الأربعاء، 09-06-2021 12:15 م

إبرز التطبيقات التي تمكنك من إسترجاع الصور المحذوفة على هاتفك

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الوكيل الإخباري - يحدث دائماً أن تحذف الصور بالخطأ، ولذلك تحتاج إلى تطبيق استرجاع الصور المحذوفة بشكل سريع لينقذ الموقف.

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مجموعة من أهم تطبيقات استعادة الصور على أندرويد:

 

1 - تطبيق Dumpster: 

ويعتبر هذا التطبيق أحد أفضل تطبيقات استرجاع الصور المحذوفة، ولكن فقط التي تم حذفها بعد تثبيت التطبيق.
وهذا لأن Dumpster لا يقوم بالبحث عن الملفات المحذوفة في ذاكرة هاتفك، بل كإضافة خفية تعمل على نسخ جميع الملفات المحذوفة.

وتبقي الملفات المحذوفة موجودة في Dumpster لفترة من الزمن قبل أن يتم حذفها تلقائياً. 
وطوال هذه الفترة يمكنك استرجاع الصور من داخل Dumpster دون أي مشاكل.

 

2- تطبيق Android Data Recovery: 

ويساعد هذا التطبيق على استرجاع الصور المحذوفة من هواتف أندرويد، بالإضافة إلى جميع الملفات المحذوفة حتى إن كانت مخزنة على بطاقة الذاكرة.
ويعمل التطبيق على الحاسب العامل بنظام ويندوز وماك أيضاً، ولذا تحتاج إلى توصيل الهاتف بجهاز الحاسوب حتى تستخدمه.
ويمكنك تحديد تنسيق الملفات التي ترغب باسترجاعها والوقت الذي تم حذفها فيه، ويعمل التطبيق مع جميع هواتف أندرويد دون مشاكل.

 

3- تطبيق DiskDigger: 
ويعتبر هذا التطبيق أحد أشهر تطبيقات استرجاع الصور المحذوفة على أندرويد، وذلك لأنه يقوم بالبحث في الهاتف بشكل كامل.
ويستفيد التطبيق من صلاحيات المستخدم الجذر، ولذلك يمكنه الوصول إلى جميع الصور المحذوفة مهما مضى على حذفها.

 

4- Undeleter: 
ويعمل هذا التطبيق على استرجاع جميع الملفات المحذوفة من هاتف أندرويد، ولكن لتستفيد منه بأفضل شكل يجب عليك إعطاءه صلاحيات المستخدم الجذر.
ويمكنك من خلال التطبيق استعادة الملفات الأخرى المحذوفة مثل: الرسائل الواردة إلى أي تطبيق مخزن على هاتفك أو أي بيانات مخزنة في هذا التطبيق.
ومثل جميع تطبيقات استرجاع الصور المحذوفة، فإن Undeleter يسمح لك بعرض الصور قبل استرجاعها. 

 

5- EaseUS MobiSaver: 
يعتبر هذا التطبيق نسخة هواتف أندرويد من أشهر تطبيق استعادة ملفات محذوفة على الحاسب. 
ولذلك يستطيع التطبيق استعادة جميع الملفات المحذوفة مهما كان نوعها أو وقت حذفها، وهو يأتي مجاناً بمدفوعات داخله. 
ويمكن للتطبيق استرجاع جميع الصور المحذوفة من جميع التسنيقات المختلفة، وذلك بالإضافة إلى ملفات الفيديو أيضاً. 

 

 

 المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية 









 




 

 


 

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