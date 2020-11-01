الأحد 01-11-2020
الوكيل الاخباري

مدير عام الخدمات الطبية الملكية : الإغلاق هو الحل الوحيد

مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب يقرر منع المقار الانتخابية

الدكتور عمرو .. قصة بطل غلبه كورونا فمــات بطلا

توضيــح من وزير التنمية للوكيــل بشأن دعم الخبز

أمانة عمان تحذر التجار من السيول

بلدية اربد تباشر بمشروع توسعة شارع فوزي الملقي

فرص عمل للخريجين بالقطاع الخاص

مطالبات شعبيــة بالحظــر الشامل

التعليم العالي تعلن نتائج ترشيح الدورة الخامسة للمنح الخارجية

إجراءات للحد من انتشار كورونا في إربد




الأحد، 01-11-2020 02:02 م

إجراء صارم من إنستغرام تحضيراً لانتخابات أمريكا

1676755b-64db-4191-8214-e677c08631e9_16x9_600x338


الوكيل الاخباري - في إطار إجراءات صارمة تتخذها منصة انستغرام قبل عدة أيام فقط من الحدث الأميركي الأهم، أعلنت أنها ستتخلص مؤقتاً من علامة التبويب حديثًا "Recent" ضمن جميع صفحات الوسوم لإيقاف انتشار المحتوى الضار حول الانتخابات.

وكتبت الشركة: "نحن نزيل بشكل مؤقت علامة التبويب حديثًا "Recent" من أجل تقليل الانتشار في الوقت الفعلي للمحتوى الذي قد يكون ضارا، والذي قد يظهر خلال الانتخابات".

اضافة اعلان

ويمكنك عادة عند البحث عن وسوم ضمن إنستغرام الاختيار بين تصفح المشاركات الأعلى أو الأحدث، ويبدو الآن أنه يمكنك عرض أفضلها فقط بعد إخفاء علامة التبويب حديثا.


يذكر أن إنستغرام تاريخياً أبطأ في التعامل مع نظريات المؤامرة والمعلومات المضللة من فيسبوك، وفي عام 2016 كانت الأداة الأكثر فاعلية التي استخدمتها وكالة أبحاث الإنترنت لإجراء حملتها الإعلامية، وذلك وفقاً لتقرير عن تدخل روسيا في الانتخابات من لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ.


العربية

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
4c48f4c5-5925-4125-9c8f-023975c3077a

مايكروسوفت تكشف هجمات استهدفت شخصيات بارزة

881785

استخدامه بمقابل مادي.. واتساب يؤكد فرض رسوم على مستخدميه

تغيير-المنطقة-البلد-في-متجر-بلاي

جوجل تتيح ميزة جديدة للعثور على التطبيق المناسب

image

بعد تيك توك.. الحكومة الهندية تحظر لعبة بابجي

15-11-19-833986042

إيرادات فيسبوك تتخطى 21 مليار دولار

تيك-توك-800x549

إيقاف مؤقت لحظر تيك توك في الولايات المتحدة

أخبار متعلقة
Facebook-and-Instagram

ميزة تسمح بإجراء محادثات في فيسبوك من حساب إنستغرام!

images

تويتر تروج للتصويت المبكر في الولايات المتحدة

انستغرام5

خلل في عمل إنستغرام بعدد من دول العالم

3064378-inline-6-instagrams-new-offices

تقنية جديدة من إنستغرام مثالية لأصحاب الشركات والعلامات التجارية

انستجرام

كيفية حفظ المقاطع الصوتية في إنستغرام Reels !

instagram_hero

إنستغرام يستهدف الإعلانات الخفية لـ المؤثرين