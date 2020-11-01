إجراء صارم من إنستغرام تحضيراً لانتخابات أمريكا

الوكيل الاخباري - في إطار إجراءات صارمة تتخذها منصة انستغرام قبل عدة أيام فقط من الحدث الأميركي الأهم، أعلنت أنها ستتخلص مؤقتاً من علامة التبويب حديثًا "Recent" ضمن جميع صفحات الوسوم لإيقاف انتشار المحتوى الضار حول الانتخابات.



وكتبت الشركة: "نحن نزيل بشكل مؤقت علامة التبويب حديثًا "Recent" من أجل تقليل الانتشار في الوقت الفعلي للمحتوى الذي قد يكون ضارا، والذي قد يظهر خلال الانتخابات".

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ويمكنك عادة عند البحث عن وسوم ضمن إنستغرام الاختيار بين تصفح المشاركات الأعلى أو الأحدث، ويبدو الآن أنه يمكنك عرض أفضلها فقط بعد إخفاء علامة التبويب حديثا.



يذكر أن إنستغرام تاريخياً أبطأ في التعامل مع نظريات المؤامرة والمعلومات المضللة من فيسبوك، وفي عام 2016 كانت الأداة الأكثر فاعلية التي استخدمتها وكالة أبحاث الإنترنت لإجراء حملتها الإعلامية، وذلك وفقاً لتقرير عن تدخل روسيا في الانتخابات من لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ.



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