إزالة الإعلانات من تطبيقات سامسونج

الوكيل الإخباري - يمكن للمستخدم أن يتقبل وجود إعلانات في مواقع الإنترنت أو حتى على مواقع التواصل الاجتماعي وهذا لأنه يستخدمها مجاني لكن معظم مستخدمي هواتف شركة سامسونج لم يتقبلوا وجود إعلانات ضمن نظام التشغيل والتطبيقات الافتراضية نظرًا لأن هواتفهم مكلفة بالفعل.





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وقد استمرت هواتف سامسونج في عرض الإعلانات لسنوات طويلة وذلك ضمن واجهة الاستخدام الافتراضية لهواتفها وقد عرضها ذلك لانتقادات عديدة، إلا أن الشركة قد أعلنت عن نيتها لحذف الإعلانات من تطبيقاتها الافتراضية سابقًا.

وبدأت العملاقة الكورية في الوفاء بالوعد. وذلك حيث إنها قد أزالت الإعلانات من تطبيق الصحة Samsung Health وتطبيق الدفع Samsung Pay وقد تم تأكيد الأمر من خلال أحد مدراء مجتمع سامسونج الرسمي.

وتأتي لنا الأخبار من النسخة الكورية لمجتمع سامسونج ولذلك فالأمر قد يحتاج لبعض الوقت حتى يتم إزالة الإعلانات من التطبيقات في باقي البلدان علمًا أن المؤشرات توضح لنا أن الشركة تنوي إزالة الإعلانات بأشكالها المختلفة من هواتفها وتطبيقاتها .

ولعل واحد من أكثر التطبيقات التي تبالغ في عرض الإعلانات هو تطبيق الطقس Weather Channel المدمج في هواتف الشركة الذكية حيث إنه يعرض إعلانات ضخمة وبصورة متكررة.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية