الثلاثاء 01-08-2023
الوكيل الاخباري

العين عويدي: جرائم قتل كان سببها جرائم الكترونية

الخصاونة: لم يبق لحياة الأردنيين الخاصة والعامة أي حرمة بسبب التنمر عبر الفضاء الإلكتروني

وفاة شخص دهسا في البادية الشمالية

تعميم هام بشأن العسكريين

3.5 دينار سعر كيلو التين.. والسوق المركزي: انتاج محلي فقط

القمر العملاق يزين سماء الأردن في هذا الموعد

تنويه هام لسالكي طريق المطار

وفاة 3 أطباء والنقابة تنعاهم

اعلان صادر عن وزارة التربية والتعليم للعام الدراسي القادم

عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى"

الثلاثاء، 01-08-2023 11:18 ص

إزالة شعار 'إكس' العملاق من فوق سطح شركة تويتر بعد شكاوى

x logo


الوكيل الإخباري - أُزيل شعار "إكس" المضيء العملاق من أعلى برج شاهق في سان فرانسيسكو يوجد فيه المقر الرئيسي لشركة إكس لتطبيقات التراسل المملوكة للملياردير إيلون ماسك والمعروفة سابقا باسم تويتر.

اضافة اعلان

 

وسجلت إدارة المباني بالمدينة 24 شكوى تتعلق بالشعار الكبير الذي وضع يوم الجمعة فوق سطح مقر الشركة بوسط مدينة سان فرانسيسكو وأثار استياء الجيران الذين شكوا من الأضواء المزعجة بالنسبة لهم.

جاءت هذه الخطوة في أعقاب منشور كتبه ماسك الذي استحوذ على الشركة في أكتوبر مقابل 44 مليار دولار وأعلن فيه أن مقر الشركة التي تحول اسمها مؤخرا إلى (إكس) سيبقى في سان فرانسيسكو على الرغم من "دوامة الموت، إذ غادرت الشركة تلو الأخرى (المدينة) أو تغادرها".


وكتب ماسك "سان فرانسيسكو الجميلة.. رغم أن الآخرين يتخلون عنك .. سنبقى أصدقاء لك على الدوام".

 

العربية 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
Capture

كيف تحصل على مشاهدات أكثر على قصص انستغرام؟

196270

فيسبوك يطلق ميزة انتظرها جميع مستخدميه!

image

5 تطبيقات مخفية على هاتفك الذكي

Untitled-1-Recovered-Recovered-20-800x549

ودعوا زر الـ 'Tweet' في موقع 'X'

Doc-P-1090522-638257899056264660

آبل ترفض تغيير اسم تويتر إلى 'إكس'

Screenshot_٢٠٢٢٠٥١٩-٠٩٢٥٤٧

4 شركات تكنولوجيا تسعى لكسر احتكار غوغل وأبل على الخرائط

أخبار متعلقة
shutterstock_2327595989_232152

هل تخطف ثريدز إعلانات تويتر؟

ه7ه7ه

ماسك يؤكد أنّ تويتر سيتيح لمستخدميه إدارة عالمهم المالي

ح0ح0ح0ح

رسميا .. تويتر أصبح 'X ' -صورة

64ba9bbd4236041d4e753339

مستخدمو تويتر حول العالم يشتكون من خلل

676bbc31-013f-4ef1-8f18-a73e8f9cbbed

إيلون ماسك: انخفاض عائدات الإعلانات في تويتر 50%

main_image64a81ee28eab9

ما هو سر الانتشار السريع لتطبيق ثريدز ؟