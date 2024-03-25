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الإثنين، 25-03-2024 12:56 م

إسبانيا تحظر تيليغرام مؤقتا

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الوكيل الإخباري- أمرت المحكمة العليا الإسبانية بحظر خدمة المراسلة الفورية "تيليغرام " مؤقتًا في كافة أرجاء البلاد بعد شكاوى من شركات الإعلام بشأن تداول المحتوى المملوك لها عبر المنصة بدون تصريح منها، بحسب ما أوردته وكالة "رويترز".

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ووفقًا للأمر الصادر عن المحكمة، فإن خدمة تيليغرام ستُوقف بدايةً من اليوم الاثنين، وسيكون لزامًا على شركات الاتصالات تنفيذ أمر المحكمة في إسبانيا خلال التحقيقات.


واشتكت شركات إعلامية إسبانية من منصة تيليغرام إلى القضاء الإسباني، ومنها شركات "آرتيس ميديا" (Atresmedia) و"ميديا ست" (Mediaset) و"تيليفونيكا" (Telefonica) و"موفيستار" (Movistar) و"إيغيدا" (Egeda)، وهي شركات إعلامية رئيسية.


واتهمت الشركات الإعلامية المنصة بنشر المحتوى الذي تنتجه المحمي بموجب حقوق الطبع والنشر، بدون ترخيص منها.


وكان قاضي المحكمة العليا الإسبانية، سانتياجو بدراز، قد طلب من الشركة المالكة للتطبيق إرسال معلومات معينة تخص تلك القضية، وقد أمر بحظر التطبيق بعد عدم الرد على طلبه، وفقًا لما ذكره موقع "يورو نيوز" الإخباري.


وتحتل تيليغرام المرتبة الرابعة في قائمة خدمات المراسلة الفورية الأكثر انتشارًا في إسبانيا، إذ يستخدمها تقريبًا خمس السكان، بما يزيد على 8 ملايين مستخدم، وفق بعض التقديرات.


ومن المتوقع أن يستمر حجب التطبيق في إسبانيا لأيام معدودة فقط، وفقًا لمصادر قضائية.


ومن الجدير بالذكر أن هناك بعض الدول التي تحجب تطبيق تيليغرام في الوقت الحالي، ومنها الصين وتايلند وكوبا وباكستان وغيرها من الدول لأسباب سياسية، كما حُجب التطبيق مؤقتًا في دول أخرى لأسباب مختلفة.


وتُعد تيليغرام من أكبر خدمات المراسلة الفورية الأكثر انتشارًا في العالم بما يزيد على 900 مليون مستخدم، وفقًا لإحصائيات حديثة.

الجزيرة


 




 

 


 

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