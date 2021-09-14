إصلاح مشكلة الرسائل الإلكترونية المرتدة أو المرفوضة من جيميل

الوكيل الإخباري - تعتبر جيميل أحد أكثر خدمات البريد الإلكتروني استخدامًا حول العالم، وذلك لأن الجميع يمتلكون حسابات جوجل بسبب انتشار هواتف أندرويد.

اضافة اعلان



كما أن الكثير من التطبيقات والمواقع تسمح لك بتسجيل الدخول إليها عبر حساب جوجل، وذلك دون إنشاء حساب جديد لها.

وتختلف هذه الأسباب من حساب لآخر، لذلك جمعنا لكم أهم الحلول لتوقف استقبال الرسائل.





تأكد من وجود مساحة كافية تخزين كافية في الخدمة

تأخذ رسائل البريد الإلكتروني ومحتوياتها مساحة ضمن مساحة تخزين خدمة جيميل التي تعتمد عليها، لذلك إن نفذت مساحة التخزين، فإنك لن تستطيع استقبال رسائل جديدة.

ولم يكن هذا الأمر يسبب مشكلة في الماضي، ولكن بعد أن قامت جوجل بدمج مساحة التخزين بين خدماتها المختلفة مثل جيميل وصور جوجل وجوجل درايف.

افحص مجلدات الرسائل الأخرى

تعتبر هذه المشكلة أحد أشهر الأسباب التي تجعل رسائل البريد الإلكتروني لا تصل، حيث يظن المستخدم بأن الرسالة لم تصل ولكنها وصلت إلى مجلد مختلف.

وتضم الخدمة مجموعة من المجلدات المختلفة لرسائل البريد الإلكتروني، كما تستطيع إنشاء المجلدات التي ترغب بها.

تفعيل IMAP حتى تعمل خدمة جيميل بشكل جيد على آيفون

تعتمد الخدمة في هواتف آيفون على تقنية تدعى IMAP، وهي تقنية لتبادل المعلومات بين الهاتف وخادم جيميل.

ويجب أن تتأكد من تفعيل هذه التقنية بشكل جيد حتى تعمل على هاتفك دون مشاكل.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية