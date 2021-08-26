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الخميس، 26-08-2021 11:00 ص

إصلاح هاتف Galaxy Z Fold 3 القابل للطي

منمنم


الوكيل الإخباري - أعلنت شركة سامسونج ضمن حدث Unpacked الذي عقد في شهر أغسطس عن الجيل الثالث من هاتفها الذكي القابل للطي Galaxy Z Fold 3 حيث يعد هذا الهاتف هو الأفضل حتى الآن لاحتوائه على العديد من الميزات الرائعة.

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وفقًا لقناة PBKReviews على يوتيوب المختصة بتفكيك الأجهزة الإلكترونية الجديدة لمراجعتها فقد منحت هاتف Galaxy Z Fold 3 درجة قابلية للإصلاح تبلغ 2 من 10 فقط.


وأوضحت القناة أن الهاتف يستغرق وقتًا طويلاً لتفكيكه لأن سامسونج قد قامت بترتيب العناصر داخل الهاتف القابل للطي بطريقة مختلفة للغاية.


ويجب إزالة الأشياء الموجودة بالداخل بحذر ودقة أثناء التفكيك كما أظهر مقطع الفيديو الذي يبين عملية تفكيك الجهاز.

 

ومما يزيد الأمور تعقيدًا أن هذه هي المرة الأولى التي تقدم فيها الشركة هاتفًا قابلًا للطي يدعم مقاومة الماء IPX8.


ولجعل هذا التصنيف حقيقة واقعة قامت الشركة بإحكام إغلاق الفتحات جيدًا مما أدى إلى إنتاج جهاز معقد يصعب تفكيكه.

 


 المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية 

 




 

 


 

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