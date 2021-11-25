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الخميس، 25-11-2021 03:10 م

إضافة لغات جديدة إلى لوحة مفاتيح macOS Monterey

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الوكيل الإخباري - يدعم نظام macOS Monterey مجموعة مختلفة من اللغات عبر لوحة المفاتيح الخاصة بها، وتستطيع الانتقال بين هذه اللغات بضغطة زر.

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ولكن بعكس أنظمة ويندوز، فإنك تحتاج لتفعيل هذه اللغات بشكل يدوي وتفعيل زر الإنتقال بينها يدويًا حتى تتمكن من استخدامه.

 

يمكنك إضافة اللغات التي ترغب فيها إلى لوحة مفاتيح macOS Monterey بسهولة عبر التوجه إلى تطبيق الإعدادات الخاص بالنظام.

وتستطيع إتباع الخطوات التالية لتتمكن من إضافة اللغات الجديدة إلى لوحة المفاتيح: 

1 - توجه في البداية إلى إعدادات النظام ومن ثم اختر قسم لوحة المفاتيح

2 - وبعد ذلك تجد اختيارًا يدعى توزيعات لوحة المفاتيح ضمن تبويب مصادر الإدخال

3 - وتجد اللغة التي تستخدمها حاليًا في لوحة المفاتيح ظاهرة أمامك.
4 - وإذا أردت أن تضيف لغات جديدة، فإن كل ما عليك فعله هو الضغط على علامة الإضافة بالأسفل ومن ثم اختيار توزيعة اللغة التي ترغب بها.

 

وتستخدم آبل أكثر من توزيعة مختلفة للغة الواحدة، كمثال فإن اللغة العربية تتوفر بثلاث توزيعات مختلفة، وتشبه إحداهما توزيعة لوحة مفاتيح ويندوز للقادمين من أجهزة ويندوز.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

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