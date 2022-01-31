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الإثنين، 31-01-2022 02:53 م

إطلاق أول قارب طائر في العالم يعمل بالطاقة النظيفة في دبي

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الوكيل الإخباري - أعلنت شركة THE JET ZeroEmission، الناشئة التي تتخذ من سويسرا مقرا لها، عن مذكّرة تفاهم مع شركة Zenith Marine Services LLC للخدمات البحرية في دولة الإمارات، وشركة DWYN LLC المستثمرة في ريادة الأعمال وتمويلها؛ لتنفيذ وإطلاق THE JET أول قارب طائر من نوعه في العالم يعمل بطاقة الهيدروجين والتكنولوجيا النظيفة، على أن تشهد دبي باكورة الإطلاقات العالمية من القارب الأول من نوعه في العالم.

ويمتلك THE JET العديد من الخصائص التكنولوجية المتطورة، حيث تم تصميمه بأسلوب مبتكر يتناسب مع التطور التكنولوجي والتقني الذي يشهده العالم، إضافة إلى احتوائه على كل عناصر الفخامة والرفاهية، كما يتسع القارب لما بين 8 إلى 12 راكبا، ويمكنه "التحليق" بصمت فوق المياه، بسرعة إبحار (40) عقدة، مع خلايا وقود مكونة من عدد 2 وبطاريات تعمل بالطاقة النظيفة، وتكييف عالي الجودة، وابتكارات تكنولوجية تعتمد على الطاقة الهيدروجينية للمحافظة على البيئة والحد من الانبعاثات الكربونية.

وقال آلان ثيبولت، مؤسس شركة THE JET ZeroEmission، وهو حامل الرقم القياسي السابق لسرعة الإبحار العالمي عام 2009، ومخترِع النماذج الأولية الكهربائية "Seabubbles" عام 2016: "يسعدنا أن نعلن من دبي عن توقيع مذكرة تفاهم لنتمكن من خلالها من إطلاق THE JET أول قارب طائر من نوعه في العالم ينطلق بسرعات كبيرة بلا ضجيج، ولا أمواج، ولا انبعاثات، ويمكنه التحليق بصمت على مستوى 80 سم فوق سطح المياه"، وفقا لصحيفة الخليج.

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