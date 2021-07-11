الأحد 11-07-2021
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الأحد، 11-07-2021 01:49 م

إطلاق أول مسرعة أعمال افتراضية VAP

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الوكيل الاخباري - انطلاقاً من الرغبة في تطوير البنية التحتية لريادة الأعمال في المملكة الأردنية الهاشمية وإيماناً بقدرات وإمكانيات الشباب الأردني، قامت شركة “Beyond Consulting” في شهر آذار من عام 2021 بإطلاق أول مسرعة أعمال افتراضية “Virtual Accelerator Program” تحت اسم VAP، والتي تدار من قبل من نخبة من الاستشاريين والخبراء في مجال التخطيط الاستراتيجي وريادة وتطوير الأعمال.

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تهدف مسرعة الأعمال الافتراضية إلى فتح آفاق جديدة لكل من يمتلك أفكاراً ريادية حيث يتم العمل على تمكينهم وتجهيزهم لدخول عالم ريادة الأعمال من أوسع أبوابه بكل ما يحتاجونه من ممكنات، وذلك من خلال مرافقتهم عبر رحلة افتراضية مدتها 60 يوماً يقوم فيها المستشارون بتدريب المتأهلين على جميع أساسيات إطلاق المشاريع بنجاح بالإضافة الى تطوير نموذج العمل واختبار الفرضيات بطريقة عملية وممنهجة.


لقد سطرت مسرعة الأعمال الافتراضية نجاحاً باهراً بدورتها الأولى حيث تقدم 63 شخصاً من أصحاب الأفكار لمشاريع ريادية محتملة حيث تمت مراجعتها من قبل الفريق الاستشاري الذي اختار ستة أفكار ورافق أصحابها برحلة الـ60 يوماً.

 

تمكن 5 من المشتركين من إكمال الرحلة حتى نهايتها وبالفعل طوروا "المنتج بصورته الأساسية" أو(MVP)، كما قاموا بإعداد نموذج العمل التجاري الخاص بهم (Business Model)، بالإضافة الى إعداد الخطط المالية وذلك تحت إشراف مستشارين مختصين في المجال.


تمكنت مسرعة الأعمال الافتراضية من فتح آفاق عالم ريادة الأعمال للمشتركين، حيث نجح 40% منهم من التواصل مع مستثمرين مهتمين بأفكارهم وها هم يسيرون نحو تحقيق الحلم بتحويل أفكارهم من مجرد أفكار كانت تقطن داخل عقولهم إلى مشاريع قائمة بحد ذاتها.


بعد نجاح الدورة الأولى من برنامج مسرعة الأعمال الافتراضية، تمإطلاق الدورة الثانية من البرنامج والتي ستبدأ في شهر آب من عام 2021 وقد تم توسيع البرنامج ليشمل الرياديين في المملكة الأردنية الهاشمية وفلسطين علماً بأن استقبال طلبات الالتحاق ما زال مفتوحاً للرياديين المهتمين من خلال الموقع الالكتروني للبرنامج (www.beyond-consult.com/vap).

 




 

 


 

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