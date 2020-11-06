الجمعة 06-11-2020
الوكيل الاخباري

المفرق : شكاوى من إنقطاع المياه عن منطقة الدندنية منذ 20 يوماً

ضبط 6 أشخاص خالفو أوامر الحظر في المفرق

قطر: تسجيل 192 إصابة جديدة بكورونا

الصحة: فحص جديد للتفرقة بين كورونا والإنفلونزا

تفاصيل الحالة الوبائية في المملكة خلال الاسبوع الماضي - شاهد

إربد : لوحة انتخابية تفصل التيار الكهربائي عن أجزاء من الصريح

إربد: 8 مخالفات لمنشآت وأشخاص لمخالفتهم أوامر الدفاع

التنمية: إدخال مسن وسط البلد في إحدى دور الإيواء

لجنة الاوبئة : الحكومة تعمل على توفير أجهزة للحالات المتقدمة بكورونا

أكثر من 5 آلاف إصابة بالفيروس ساهم في اكتشافها تطبيق أمان الشهر الماضي




الجمعة، 06-11-2020 01:28 م

إطلاق النسخة التجريبية لمنصة باز للتواصل الاجتماعي

baaz-3


الوكيل الاخباري - أُعلنت منصة "باز" عن اطلاق نسختها التجريبية للتواصل الإجتماعي من العرب وإلى العرب والتي تستهدف الجمهور العربي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

اضافة اعلان

وبحسب بيان صحافي للمنصة اليوم الجمعة، فقد جاء الاطلاق عبر الانترنت، بمشاركة القائم باعمال امين عام وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة سميرة الزعبي، ورئيس جمعية انتاج الدكتور بشار حوامدة وصنّاع المحتوى والمؤثرين الرقميين من لبنان والأردن وفلسطين.


واكدت الزعبي، في كلمة لها أهمية منصات التواصل الإجتماعي، مشيرة الى ان الحكومة ساهمت من خلال سياساتها العامة وإستراتيجياتها إلى رفع مستويات وصول خدمات الإنترنت للمنازل والأعمال وإتاحة المحتوى المناسب من خلال تحفيز القطاع الخاص وتوفير قنوات التواصل الحكومي، لتكون تلك المنصات نافذة لفئات المجتمع المختلفة وبما يوفر الجهد والوقت.


وتحتوي منصة "باز" على مزايا متعددة أبرزها تقنيات الواقع المعزز التي تمكّن المستخدم من اختبار مجموعة من المؤثرات البصرية المتناغمة مع حركات الوجه، كما تنفرد "باز" بتقديم مجموعة حصرية من الوجوه (آفاتار)، التي تجسد شخصيات عربية بارزة أو تحمل سمات عربية، إضافة إلى خاصية "التصفح" التي تتيح لمستخدمي المنصة تصفح أبرز الصور والفيديوهات وأكثرها تفاعلاً وفق الاهتمامات التي يفضلونها والتي تتراوح بين الكوميديا وألعاب الفيديو والسفر والرياضة والفنون وغيرها.


وتستهدف المنصة جيل الشباب ولا سيما الفئات التي تتميز بمعرفتها الوثيقة والمتزايدة بالتكنولوجيا والعالم الرقمي وتعتمد على الفضاءات الرقمية للتواصل مع العالم الخارجي لنشر أفكارها وتحقيق أحلامها. وتتطلع منصة "باز" إلى التوسع التدريجي في الأسواق العربية، والتعاون مع أكبر عدد ممكن من الشركات الناشئة والمطورين وصناع المحتوى والرسامين والفنانين.


وقال المدير التنفيذي لمنصة "باز" حمدة خشتالي، " ان العالم العربي يزخر بالعقول والمواهب القادرة على صنع المستحيل، ونحن في "باز" نفخر بمواردنا البشرية والطاقات الشابة الماهرة التي عملت على ابتكار هذه المنصة وفق أحدث التقنيات والحلول الرقمية"، مشيرا الى انه تم العمل منذ بداية السنة، على التأقلم مع متطلبات المستخدم العربي، والحرص على أن يرتكز المنتج على ثلاث نقاط أساسية، أن يكون عربيا وآمنا وبسيطا سهل الاستخدام.


--(بترا)

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
86ac8c503f7ed3f7dc75864181fb8d20

تويتر يحظر تغريدة لترامب بشأن الانتخابات

تعلن-روسيا-موعد-اختبار-أنظمة-الإنقاذ-لمركبتها-القمرية

أول مركبة فضائية فى طريقها للمحطة الدولية تحمل رواد روس

160445412814834600

فيسبوك وتويتر يعلقان آلاف الحسابات

download

4 تطبيقات طباعة ألبومات الصور عبر الإنترنت

2020_6_19_4_56_37_487

ميزات خفية في جوجل كروم يجهلها الكثير .. تعرف عليها

1-1203389

طريقة الرد على رسائل واتساب بدون إظهار اتصالك بالإنترنت

أخبار متعلقة
4c48f4c5-5925-4125-9c8f-023975c3077a

مايكروسوفت تكشف هجمات استهدفت شخصيات بارزة

1045138553_0_80_3332_1883_1000x541_80_0_0_ad16da9ebba26101edc31ae53ed8126e

ZOOM تطرح تشفيرا يدعم اجتماعات حتى 200 شخص

5bf57829d43750893f8b463d

طريقة جديدة لحذف رسالة مرسلة في واتسآب بعد يوم من إرسالها

649965_o

قراصنة يستخدمون نسخة مزيفة من نتفليكس للتصيد الإلكتروني

تطبيق تجسس ومراقبة الهاتف

تقنية خطيرة يمكنها اختراق هاتفك في أي تطبيق دردشة حول العالم

Facebook-and-Instagram

ميزة تسمح بإجراء محادثات في فيسبوك من حساب إنستغرام!