إطلاق "هاتف باربي" للتخلص من إدمان مواقع التواصل الاجتماعي

الوكيل الإخباري- أطلقت شركة Human Mobile Devices (HMD) هاتفا محمولا جديدا "مستوحى من باربي"، وهو مصمم لتقديم ميزة التخلص من السموم الرقمية للمستخدمين.

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طُرح هاتف "باربي HMD" للبيع مقابل 99 جنيها إسترلينيا (نحو 130 دولارا)، حيث يوفر دعما للمكالمات والرسائل النصية "دون إمكانية الوصول إلى مواقع التواصل الاجتماعي"، ويأتي مع نصائح للرفاهية الرقمية وأغطية قابلة للاستبدال، بالإضافة إلى كاميرا أساسية.



وصُمم الهاتف القابل للطي بالشراكة مع Mattel (شركة أمريكية تصنع الألعاب)، ويأتي مع مجموعة من البلورات اللاصقة وملصقات باربي.



وقالت شركة تصنيع الهواتف "HMD" إن الدراسات أظهرت أن الشباب يسعون إلى التخلص من السموم الرقمية من هواتفهم الذكية، من خلال استخدام هاتف مميز يذكرنا بالهواتف المحمولة في التسعينيات وأوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.



وقال لارس سيلبرباور، الرئيس التنفيذي للتسويق في HMD: "في عالمنا الرقمي السريع، غالبا ما نشعر وكأن الضجيج عبر الإنترنت لا يتوقف أبدا. يشجعك هذا الهاتف على التخلص من هاتفك الذكي في الأوقات التي تريد فيها فقط تصفحا أقل ومزيدا من المرح، كل ذلك بمساعدة 'باربي'." مضيفا: "تحظى باربي بشعبية كبيرة كما كانت دائما، وتستمر الهواتف المميزة في الانتقال من قوة إلى أخرى. نحن نجمع بين شيئين رائعين."



وقالت روث هنريكيز، رئيسة الترخيص في شركة Mattel في أوروبا: "نحن في Mattel ملتزمون بشكل ثابت بالتصميم والابتكار، وهذا الهاتف الجديد المثير هو مثال رائع على ذلك، حيث يستفيد من رؤى مهمة حول كيفية رغبة الناس في الحد من تصفح مواقع الإنترنت."