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الخميس، 19-08-2021 01:36 م

إعادة تصميم تطبيق الرسام لنظام ويندوز 11

سيحتوي-تطبيق-الرسام-من-Microsoft-في-نظام-التشغيل-Windows-11


الوكيل الإخباري - تعيد شركة مايكروسوفت تصميم تطبيق الرسام الخاص بها لنظام التشغيل ويندوز 11. ويتم تحديث التطبيق بشريط أوامر جديد يستعير معظم الخيارات والأدوات نفسها الموجودة في واجهة الشريط لتطبيق الرسام في ويندوز 10.

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وهذا أول تحديث رئيسي لتطبيق الرسام منذ سنوات، وحتى يتضمن الوضع الداكن.

وشوق رئيس مايكروسوفت ويندوز والأجهزة، بانوس باناي، لإعادة تصميم تطبيق الرسام عبر منصة تويتر. وهو تطبيق سطح مكتب كلاسيكي يعود إلى الإصدار الأول من ويندوز في عام 1985.

ويتضمن مقطع الفيديو التشويقي نظرة سريعة على التحسينات التي تم إجراؤها على منتقي الخطوط والفرش والوضع الداكن للرسام.

وتبدو الأدوات أكثر قابلية للاستخدام الآن مع منتقي سريع يعرض كل الفرش المختلفة وتأثيراتها.


وتطفو أيضًا أداة الخطوط من مايكروسوفت لتطبيق الرسام الآن، مع خيارات للحجم والمحاذاة والمزيد.

 

ولا يبدو أن هناك خيارات للطبقات. ولكن هذا هو التحديث الرئيسي الأول لتطبيق الرسام منذ أن اكتسب واجهة الشريط.

وكانت مايكروسوفت تخطط لإزالة برنامج الرسام من ويندوز 10 في وقت ما، قبل عكس المسار والاحتفاظ به كجزء من النظام التشغيلي.


وبدلاً من ذلك، بدأت الشركة بإزالة 3D Paint من تثبيتات ويندوز 10، وهو برنامج تم تصميمه لتحديث تطبيق الرسام التقليدي وحتى استبداله.


ويفتقر تطبيق الرسام الجديد إلى زر التحرير باستخدام الرسام الثلاثي الأبعاد الموجود في الإصدار الحالي، وذلك لأن الرسام الثلاثي الأبعاد لن يتم تضمينه في ويندوز 11.

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية 

 

 


 




 

 


 

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