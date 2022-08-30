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الثلاثاء، 30-08-2022 11:06 ص

إعدادات هامة لتحسين الخصوصية في ويندوز 11

Make-Windows-11-Faster-and-Improve-Performance


الوكيل الإخباري - على الرغم من أنه من المستحيل حماية جميع بياناتك تماماً في عالم اليوم المتصل بالإنترنت، يمنحك ويندوز 11 خياراً لاختيار المعلومات التي تريد إرسالها إلى مايكروسوفت، والتي تريد أن تبقى بعيداً عن أيدي شركة التكنولوجيا العملاقة.

وبالمقارنة مع ويندوز 10، يركز نظام التشغيل الجديد بشكل أكبر على الخصوصية. وفيما يلي بعض الإعدادت التي ينصح بتغييرها في ويندوز 11 للحفاظ على أكبر قدر من الخصوصية، بحسب موقع سلاش غير:

تغيير أذونات الكاميرا والميكروفون
افتح تطبيق الإعدادات.
انتقل إلى الخصوصية والأمان.
لإدارة الوصول إلى الكاميرا، انقر على الكاميرا ضمن "أذونات التطبيق".
أوقف تشغيل مفتاح التبديل "الوصول إلى الكاميرا".

إذا كنت تريد السماح لتطبيقات معينة باستخدام الكاميرا، فاستمر في تشغيل إعداد "الوصول إلى الكاميرا" وحدد التطبيقات من القائمة.
لإدارة الوصول إلى الميكروفون، انقر على الميكروفون ضمن "أذونات التطبيق".
أوقف تشغيل زر التبديل لـ "الوصول إلى الميكروفون".

للسماح للتطبيقات المحددة باستخدام الميكروفون، استمر في تشغيل "الوصول إلى الميكروفون" وأوقف تشغيل التطبيقات غير الضرورية في القائمة.

ضع في اعتبارك أن تعطيل الميكروفون والكاميرا تماماً سيكون مشكلة إذا كنت تشارك بانتظام في مكالمات الصوت والفيديو، حيث ستحتاج إلى إعادة تمكينهما قبل كل جلسة.

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مسح وتعطيل سجل النشاط
في تطبيق الإعدادات، انتقل إلى "الخصوصية والأمان".
حدد "سجل النشاط" ضمن "أذونات ويندوز".
قم بإلغاء تحديد خانة الاختيار "تخزين سجل نشاطي على هذا الجهاز".
انقر فوق الزر مسح الموجود أسفل "مسح سجل النشاط".

 

تعطيل خدمة الموقع
افتح تطبيق الإعدادات.
انتقل إلى علامة التبويب "الخصوصية والأمان".
مرر لأسفل إلى قسم "أذونات التطبيق".
اختر موقعاً.
قم بتبديل خدمات الموقع.

إذا كنت ترغب في منح الوصول إلى تطبيقات محددة، فقم بتشغيل خدمات الموقع واختر التطبيقات الفردية من القائمة.

 


أوقف إرسال بيانات التشخيص الاختيارية
في تطبيق الإعدادات، انتقل إلى "الخصوصية والأمان".
حدد "التشخيص والتعليقات" ضمن أذونات ويندوز
قم بتوسيع قائمة بيانات التشخيص.
أوقف "إرسال بيانات التشخيص الاختيارية".
قم بتوسيع قائمة "حذف بيانات التشخيص".
انقر فوق الزر حذف لمسح أي بيانات تشخيصية تم جمعها.

 

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