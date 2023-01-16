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الإثنين، 16-01-2023 03:36 م

إعداد هام على آي أو إس 16 يجهله الكثيرون

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الوكيل الإخباري - منذ إطلاق نظام التشغيل آي أو إس 16 لتشغيل هواتف آيفون، لا يزال المستخدمون يستكشفون المزايا العديدة التي يحتوي عليها نظام التشغيل، ويجهل الكثير من المستخدمين أن بإمكانهم التعديل على الرسائل أو إلغاء إرسالها.

ويوفر نظام التشغيل إمكانية التعديل على الرسائل بعد إرسالها، أو إلغاء إرسالها، مما يجنبك من الإحراج في حال أخطأت في الكتابة، أو عدلت عن رغبتك في إرسال الرسالة أو شعرت بالندم على ما كتبت.

وعلى الرغم من أن البرنامج يخبر مستقبل الرسالة بإجراء التعديل أو الحذف، لكن على الأقل لن تقوم بإرسال شيء لست راضياً عنه أو يمكن أن يتسبب بسوء فهم مع الطرف الآخر في المحادثة.

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وبالنسبة لمالكي iOS 16، تعد هذه واحدة من أحد أفضل أدواته وأكثرها فائدة. ويتم تحديد 15 دقيقة للتحرير ونافذة دقيقتين لإلغاء الإرسال.

وإذا كنت ترسل رسالة نصية ثم ظهرت صورة للخطأ المحرج الذي أرسلته للتو في رسالة نصية في ذهنك، فيمكنك تعديل الرسالة أو إلغاء إرسالها على الفور. ومن غير المحتمل أن تتذكر أن تعدل على الرسالة بعد نصف ساعة أو أكثر من ذلك، وبحلول ذلك الوقت على الأرجح يكون الضرر قد حدث، بحسب موقع تيك رادار.

 

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